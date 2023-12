Nuova “incursione” dei Babbi Natale alla scuola Magnone: donati dolcetti a bimbi e maestre e fondi alle associazioni del territorio

Savona. Anche quest’anno ha avuto luogo l’ormai tradizionale “incursione” dei Babbi Natale dei genitori delle classi 3A e 3B della scuola Mignone di Legino.

“Con l’inizio delle elementari dei nostri figli, abbiamo colto l’occasione del Natale per fare un pensiero a maestre e bimbi unitamente ad una donazione a varie associazioni – spiegano i Babbi Natale – I primi due anni per l’associazione ‘Seconda stella a destra’ e quest’anno per l’associazione ‘Guardami negli occhi’ e ‘Famiglie SMA'”.

Il rumoroso gruppo dei Babbi Natale ha proseguito portando un saluto e dolcetti a tutti i bimbi delle elementari della scuola.