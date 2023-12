Nuova diga di Genova, a Vado proseguono i lavori: realizzazione del primo cassone ad aprile 2024

Vado Ligure. Con la posa del tout venant, materiale inerte naturale proveniente dalle cave, procedono senza sosta a Vado Ligure i lavori di consolidamento dei fondali antistanti la testata della piattaforma multipurpose sui quali saranno posati i cassoni a protezione dell’impianto di prefabbricazione dei cassoni della nuova diga foranea di Genova.

Il cantiere, avviato lunedì 4 dicembre a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi avvenuta il 24 novembre scorso, vede in questa fase la realizzazione del basamento sul quale poggeranno i cinque cassoni che comporranno la struttura temporanea di protezione del nuovo impianto di prefabbricazione degli altri cassoni, quelli di grande dimensione necessari per realizzare la più rilevante opera marittima degli ultimi vent’anni: la Nuova diga di Genova. Fino ad ora sono state versate 40mila tonnellate di materiale delle 90mila tonnellate necessarie per il consolidamento del fondale.

In parallelo alla posa del tout venant, procede anche la costruzione degli ultimi due dei cinque cassoni del “pennello” che riparerà dal moto ondoso l’impianto.

Le attività di cantiere avanzano quindi come da cronoprogramma di progetto, rispettando le tempistiche e con la previsione della realizzazione del primo cassone della Nuova Diga di Genova nel mese di aprile del 2024.