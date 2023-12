Nella Torre Leon Pancaldo Anmi Savona incontra l’associazione Asca

Savona. Nella Torre Leon Pancaldo (Torretta) Sede del Gruppo ANMI “STV MBVM Vanni Folco e GM MOVM Giuseppe Aonzo” di Savona si è svolto l’incontro con i rappresentanti dell’Associazione ASCA (Associazione Savona nel Cuore dell’Africa odv).

Gli ospiti hanno spiegato le finalità dei loro progetti relativi ad iniziative sanitarie, sociali e formative attivi in quattro stati africani ovvero Repubblica Centrafricana, Camerun, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda.

L’associazione è nata nel 2005 e vede la partecipazione di soli volontari tra cui personale sanitario (medici ed infermieri) dell’Ospedale cittadino. Il Presidente Fabio Canesi ha consegnato una donazione al Presidente Erika Luzzo anche in ricordo e per conto dei soci della ex sezione aggregata di Vado Ligure. “Incontro molto interessante e proficuo concluso con foto di gruppo ed auguri di Natale”, hanno commentato.