Nel 2024 la Regione spenderà oltre 5 milioni in comunicazione, Toti: “Sono ancora pochi”

Genova. Inizia ad alzarsi la temperatura dello scontro politico sul bilancio regionale, presentato questa mattina in commissione consiliare prima di passare all’esame del Consiglio. A infiammare l’opposizione è in particolare una cifra: 5 milioni e 370mila euro in dotazione nel 2024 per finanziare le attività volte a “favorire la presenza istituzionale” dell’ente, cioè comunicazione, marketing territoriale, partecipazione ad eventi, spese di rappresentanza.

“Una quantità di risorse francamente imbarazzante – attacca Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico -. Siamo a quota 5 milioni di euro per la promozione istituzionale, il doppio rispetto al 2021. Per darvi una dimensione di quanto impattino, per il diritto allo studio se ne spendono 3,5″.

Il consigliere Ferruccio Sansa parla di “nuovo record per le spese di propaganda, forse perché si avvicinano le elezioni europee e anche le prossime regionali. A questo vanno aggiunti i milioni spesi dalle società controllate, le consulenze, le spese faraoniche per gli staff. Finirà che ci ritroveremo, come in certi sultanati, con le foto di Toti appese a ogni casa, a ogni lampione“.

“Non so come insegnare la matematica primaria al consigliere Sansa. L’anno scorso abbiamo speso la stessa identica cifra di quest’anno – replica il presidente Giovanni Toti -. Se poi qualcuno avesse anche il buongusto o l’impegno di leggere altri bilanci regionali saprebbe che siamo una delle Regioni che spendono meno in marketing territoriale, quando governava la sinistra non si investiva assolutamente niente e ahimé i risultati si vedevano, oggi che investiamo posso dire altrettanto che i risultati si vedono”.

In realtà, documenti alla mano, lo stanziamento previsto per il 2024 è effettivamente il più alto degli ultimi anni. Come emerge dagli allegati alle leggi di stabilità passate, il rifinanziamento alla legge di spesa che include la comunicazione e le attività connesse ammontava a 2,83 milioni per il 2021, superava i 4,61 milioni nel 2022 e scendeva a 4,42 milioni nel 2023.

Toti, comunque, rivendica la scelta: “Se di un intero bilancio in cui cancelliamo abbonamenti per i treni, inseriamo scontistica, diamo possibilità alle famiglie di accedere agli asili nido, mettiamo 50 milioni per la riduzione delle liste d’attesa con importanti strumenti normativi, investiamo nel mondo delle imprese e delle infrastrutture, sosteniamo la domanda aggregata e la crescita, il tema sono 5 milioni di comunicazione e marketing territoriale (dalla partecipazione alle grandi fiere internazionali del turismo alle campagne giornalistiche alla presenza sul palco di Sanremo), credo siano francamente ancora pochi. Potremmo fare ancora di più se li trovassimo a sostegno delle nostre imprese, dei nostri artigiani, commercianti e albergatori. Ma se di tutto questo il Pd ha notato solamente la voce di bilancio relativa al marketing territoriale credo che tutto il resto lo considerino anche loro perfetto”.

Dal Pd – che ha convocato una conferenza stampa mercoledì per fare il punto sul bilancio – si punta il dito anche contro una norma definita salva staff: “In poche parole – accusa Garibaldi – la giunta aumenta di altri 700mila euro i fondi a disposizione per gli staff (dopo averli già raddoppiati nel 2020), aggiungendo una modifica normativa: che tutto il personale che lavora temporaneamente come staff della giunta con distacchi da altri enti in quanto assunti da altre aziende regionali diventeranno dalla sera alla mattina personale della giunta regionale. Una manovra da 730mila euro, per stabilizzare gli staff di Toti e della giunta, in faccia ai concorsi, alle progressioni di carriera e al resto”.