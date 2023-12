Nel 2023 rallenta la crescita dell’economia savonese. Traina il porto di Savona-Vado, secondo scalo nazionale dietro a Trieste

Savona. Se il 2022 sarà ricordato come anno dei record, il 2023 è caratterizzato da luci e ombre. Dopo i primi tre trimestri di crescita, nel quarto si vede un rallentamento della crescita dell’economia savonese, ma tengono ancora i porti di Savona e Vado Ligure.

La questione demografica è la principale preoccuazione: “La situazione così com’è sta diventando un problema per riuscire a supportare i servizi sociali. Se gli occupati sono minori degli inoccupati, chi lavora ha un peso da sopportare per conto di un numero di soggetti molto superiore”. La popolazione di Savona continua a decrescere. Per ogni anziano a Savona ci sono solo due forze lavoro. Il numero dei pensionati ha superato il numero degli occupati di 12mila unità.

Il 2023 dal punto di vista dell’occupazione che ha mantenuto l’occupazione del 2022 e ha incrementato di qualche unità riconducibili ai servizi al turismo. Negli ultimi anni la forza lavoro è diminuita (aumenta l’età, dimiuiscono i nuovi nati), il numero di occupati è decisamente elevato rispetto alla popolazione. Diminuisce la disoccupazione femminile che quest’anno è intorno al doppio di quella maschile (al 3,7%).

Aumentano gli addetti dipendenti (dal 2020 al 2023 5mila), invece, le piccole e medie imprese stanno andando in difficoltà prevalentamente per difficoltà di accesso al credito.

I settori dell’industria, logistica e turismo hanno difficoltà a reperire personale. Tra le maggiori criticità la ricerca di operai specializzati.

TRAFFICO PORTUALE

I porti sono ancora in forte salute anche se non raggiungono i numeri record dello scorso anno: le ripercussioni dell’economia mondiale sono meno pesanti sugli scali Savona-Vado rispetto agli altri nazionali. Nel periodo gennaio-ottobre 2023 il traffico commerciale dei porti savonesi ha registrato un -3,1%, ma rimangono secondi solo dietro a Trieste-Monfalcone (-1,51%).

Il calo del traffico (da 13,1 milioni di tonnellate nel 2022 a 12,8 milioni nel 2023) è dovuto alla diminuzione delle rinfuse solide. Cresce, invece, il traffico container in controtendenza rispetto agli altri scali italiani con un +5,4% (Trieste +3,44%). Il traffico passeggeri ritorna ai livelli pre Covid con oltre un milione di passeggeri complessivi tra gennaio e ottobre.

Nell’ambito portuale nei prossimi anni i privati investiranno circa 100 milioni di euro.

IL TURISMO

Le presenze sono rimaste stabili, ma la provincia di Savona ha perso quote di mercato nella ripartizione tra il movimento turistico tra italiani e stranieri. Gli italiani hanno avuto una flessione sia a livello ligure che italiano.

Il movimento interno è andato in sofferenza perchè l’inflazione ha ridotto la capacità di spesa e poi c’è stato un effetto rimbalzo dopo il Covid e chi ha viaggiato è andato all’estero. La provincia non è stata capace di recuperare la perdita degli italiani con il mercato estero. Il turismo è ancora legato a piemontesi e lombardi.

Uno degli elementi di criticità per la Liguria sono le infrastrutture e la mancanza di alta velocità.

GLI OBIETTI RAGGIUNTI E DA RAGGIUNGERE

Tra le prinicpali vittorie la sottoscrizione dell’accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa savonese, il riavvio del cantiere della super strada tra Savona e Vado, la partenza del cantiere dell’Aurelia Bis, 35 milioni di euro come risarcimenti di Aspi per il crollo del ponte Morandi (20 milioni per l’uscita Miramare e 15 milioni per la nuova strada sul torrente Segno).

Per il 2024 si chiede di accelerare sull’Aurelia Bis e si attende il rilascio della valutazione di impatto ambientale per il casello di Bossarino. Per la politica industriale, risoluzione delle crisi di Piaggio, Funivie e Sanac, la messa in sicurezza dalla zona industriale di Isola Grande ad Altare, oltre che il completamento del piano regolatore portuale di sistema.

Tra le preoccupazioni del 2024 il mismatch tra domanda e offerta e, in testa alle priorità, il calo demografico: “E’ a rischio la sostenibilità del sistema economico tra 15 anni. Bisogna intervenire subito”, ha commentato il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri.

“Speriamo che si mantenga il rallentamento e non si vada verso una decrescita – aggiunge ancora Berlangieri -. Questo calo è dovuto alle conseguenze a livello nazionale della situazione economica mondiale. La provincia di Savona mantiene una buona capacità di risposta e di resistenza anche grazie al merito delle nostre imprese. Il turismo ha retto sufficientemente bene anche se sta perdendo delle posizioni dal punto di vista strategico. Siamo cresciuti in arrivi del 3% quando la crescita della regione è intorno al 6”.