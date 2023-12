Natale e solidarietà: via nel ponente ligure alla raccolta di cibo per gli animali delle famiglie in difficoltà

Andora. Come da tradizione, anche quest’anno, l’associazione Nova Kronos per Natale donerà dei pacchi di cibo agli animali domestici di numerose famiglie in difficoltà del ponente ligure.

Sarà possibile contribuire alla raccolta contattando l’associazione (cell. 3318369495 – novakronos2023@gmail.com) i cui volontari si occuperanno del ritiro. Ma non solo, presso il Conad di Andora via Santa Caterina e il Pet Store di Toirano (solo per il mese di dicembre) è collocato un carrello fisso dove è possibile riporre il proprio dono.

“I nominativi dei destinatari – spiegano da Nova Kronos – sono rigorosamente segnalati dai Servizi sociali dei Comuni dove risiedono. Se volete regalare anche una sola scatoletta o un sacchetto di crocchette per cani o gatti, farete un’opera meritoria. Saremo felici di donare un nostro calendario a tutti coloro che contribuiranno”.