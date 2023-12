Muore per malattia a 49 anni, la famiglia in difficoltà lancia una raccolta fondi

Savona. Ha superato i 2.500 euro in poche ore la raccolta fondi lanciata dalla famiglia di Mariateresa Bevacqua (in Catania) deceduta improvvisamente lo scorso 24 dicembre a causa di una grave malattia: aveva solo 49 anni.

Mariateresa ha lasciato i tre figli (Simone, Giada e Denise, rispettivamente di 24, 21 e 14 anni) ed il marito Alessandro, che negli ultimi mesi della malattia ha dovuto sostenere importanti spese per offrire le cure e stare vicino alla moglie.

“A causa della situazione che si è creata negli ultimi mesi, dei problemi lavorativi, e di tutte le spese sostenute nell’ultimo periodo abbiamo attualmente delle grosse difficoltà economiche – spiegano i famigliari – Alessandro lavora full time svolgendo interventi in quota su fune nel campo dell’edilizia; Simone ha un contratto part-time come serramentista; Giada si occupa attualmente della casa ed è in cerca di un’occupazione stabile che possa garantire un entrata ulteriore per poter sostenere anche gli studi della sorella più piccola, Denise, che frequenta il primo anno di scuole superiori”.

Vista la situazione di difficoltà, la famiglia ha deciso di lanciare una raccolta fondi: “Chiediamo un sostegno morale ed economico da parte di tutte le persone che hanno piacere di aiutarci a superare questo momento così complicato”.