Moto contro camion in A10, soccorsi mobilitati

Andora. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, all’altezza del casello di Andora in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15.00, si è verificato uno scontro tra un camion ed una moto, nel tratto interessato da uno scambio di carreggiata per i cantieri di manutenzione in corso sull’Autofiori.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro, caduto a terra sulla carreggiata dopo l’urto con il mezzo pesante in transito.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e del 118: il motociclista, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito ha riportato la frattura di un femore e altre ferite sul resto del corpo, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Restano da appurare le cause esatte del sinistro autostradale, con la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. A seguito dell’incidente non sono mancati disagi alla viabilità, con code e rallentamenti per consentire l’intervento dei soccorritori e il ripristino delle condizioni di sicurezza viaria.