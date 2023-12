Morte sul lavoro a Borghetto, i sindacati: “Un 61 anni sulle impalcature? Inaccettabile in un Paese civile: più controlli e più formazione”

Borghetto Santo Spirito. “Ogni giorno segniamo una croce sul calendario dei caduti sul lavoro, ben 19 dall’inizio dell’anno in Liguria: inaccettabile”. Lo dichiarano Sheeba Servetto, segretaria regionale territoriale di Uil Liguria con responsabilità del savonese, e Fabio Servidei, segretario confederale Uil Liguria, commentando l’incidente sul lavoro avvenuto oggi a Borghetto Santo Spirito.

“Ancora una volta, sulla pelle di un lavoratore che, peraltro, aveva 61 anni e lavorava ancora sulle impalcature, ci troviamo a combattere una guerra ad armi impari contro un nemico che si chiama profitto – aggiungono – Dobbiamo ancora registrare mancati controlli nei cantieri e uno scarso impegno delle istituzioni sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre individuare subito le responsabilità di questa ulteriore tragedia che apre a una dolorosa domanda di civiltà: che cosa ci faceva una persona anziana sopra un impalcatura? Manca una rete di protezione istituzionale e sociale che ha fallito ancora una volta sull’applicazione delle regole”. Occorrono investimenti in strumenti e cultura della sicurezza. Basta voltarsi dall’altra parte”.

“Controllo degli appalti, ambito in cui si insinua una maggiore incidenza del danno. Manca il personale per i controlli, si evitano le applicazioni contrattuali e scarseggia la formazione – concludono i segretari – L’età elevata dei lavoratori deve far riflettere Roma e gli imprenditori: occorre tenere ben presente la platea dei lavori usuranti e mettere fine alla strage”.

Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, e il segretario generale Filca Cisl Liguria, Andrea Tafaria, commentano: “Ancora un morto sul lavoro, ancora un operaio non più giovane che perde la vita mentre si guadagna lo stipendio. E’ davvero ora di dire basta a questa carneficina: in Liguria ogni mese dobbiamo piangere due vittime del lavoro. Non possiamo più accettare che si dica che gli incidenti mortali sono una fatalità: non è vero, perché sono frutto dell’inosservanza di norme, di scarsi investimenti sulla prevenzione, di controlli e sanzioni insufficienti”.

“La Cisl chiede da tempo una terapia d’urto che si traduca in aumento esponenziale dei controlli, nella riduzione del ricorso al lavoro precario, nella responsabilizzare chi ha il dovere di vigilare ed evitare infortuni sul posto di lavoro. La situazione non è più emergenziale: è fuori controllo. Con la vita delle persone nessuno ha il diritto di scherzare o rimandare decisioni”.

“L’ennesimo tragico infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio di 61 anni un cantiere edile a Borghetto Santo Spirito. Una strage continua – dichiara il segretario provinciale di Ugl Dario Cigliutti – che non possiamo accettare. Occorrono, in tal senso, interventi immediati al fine di impedire simili tragedie. Come UGL chiediamo, pertanto, alle istituzioni locali e nazionali di adottare con immediata urgenza un piano nazionale per rafforzare le misure in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso una formazione adeguata con particolare attenzione sulla sicurezza. E’ necessario inoltre maggiori risorse per intensificare i controlli ed incrementare l’efficacia degli interventi sui luoghi di lavoro”.