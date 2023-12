Millesimo, la giovane scrittrice Laura Bagnasco alla rassegna letteraria Milleparole

Carcare/Millesimo. Sabato 9 dicembre presso la Sala consiliare, a Millesimo, si terrà il quinto ed ultimo appuntamento con l’interessante rassegna letteraria Milleparole che vedrà protagonista la giovane e talentuosa Laura Bagnasco, classe 2004.

Laura è stata una studentessa del Liceo Calasanzio ed ha conseguito questa estate il diploma di maturità scientifica ma, nonostante la giovanissima età, si è già cimentata con passione nella scrittura pubblicando, per la casa editrice Dantebus di Roma, una serie di poesie inserite nelle raccolte “I poeti di via Margutta” e “Vie”

Il talento di Laura per la poesia nasce già alle scuole medie, ma prende vigore nei primi due anni del Liceo, come lei stessa ci racconta. E’ però durante il terzo anno che sfocia nella scrittura come mezzo per comunicare emozioni, ma anche per sfogare i turbamenti.

Le abbiamo chiesto in che modo il suo percorso di studi abbia influenzato o condizionato la passione per la scrittura in versi e ci ha risposto così: ”Lo studio delle discipline letterarie al liceo scientifico è fondamentale tanto quanto quello delle materie d’indirizzo, non mi è dunque mancato il supporto delle conoscenze, certo che però l’influenza di buoni insegnanti come la prof.ssa Paola Badano è stata rilevante e soprattutto motivante. A volte ho pensato di aver sbagliato indirizzo, data la mia predisposizione, ma in realtà mi sono resa conto che l’ispirazione letteraria o quella artistica, sono determinate dal bisogno di colmare, riempire o riequilibrare, in qualche modo, aspetti e mondi che destano curiosità perchè meno indagati.”

Il lavoro che presenterà in questa occasione si intitola “Rugiada di mare”, una silloge poetica edita da Dantebus Edizioni e che contiene 100 poesie dedicate prevalentemente alla natura, ma che presentano una certa varietà tematica in relazione alle passioni dell’autrice, che è anche una grande amante della musica e, anche per questo motivo, l’evento sarà inframmezzato dalle preziose interpretazioni della cantante jazz Mariagrazia Scarzella e di Michele Dotta al piano.

Incuriositi abbiamo chiesto cosa ci sia di Laura in questi versi e se si senta rappresentata da qualcuno di essi nello specifico. “Le poesie parlano un po’ tutte di me e del mio modo spontaneo di osservare soprattutto la natura, molte poesie infatti sono di carattere descrittivo ma c’è un percorso, come un procedimento, che da luoghi, spazi, creature e percezioni, porta infine all’interiorità.”

L’autrice dialogherà con il prof. Giannino Balbis mentre saranno la prof.ssa Paola Badano, già docente di Laura, e la prof.ssa Silvia Scarzella, sua madre, a leggerne le poesie.