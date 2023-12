Millesimo festeggia i 101 anni di Giuseppina Cigliuti, il sindaco: “Una donna straordinaria”

Millesimo. Festa di compleanno speciale per Giuseppina Cigliuti, per tutti “mamma Iole”, che per i suoi 101 anni ha ricevuto la visita del sindaco Aldo Picalli.

Nata ad Acquafredda il 22 dicembre 1922, Giuseppina ha iniziato l’attività lavorativa all’età di vent’anni come analista chimica nella Montedison di San Giuseppe di Cairo Montenotte. Sposata con il (compianto) marito Ugo è felicemente in pensione da 46 anni e da sempre vive con la figlia Susy.

“È una mamma severa, ma permissiva al punto giusto – la descrive così la figlia Susy – ho vissuto e sto vivendo la mia vita con lei che ogni giorno mi regala sorprese ed emozioni”.

“Lucida nei ricordi, mai nostalgica, sempre pronta alla battuta scherzosa mentre si accompagna con un bicchiere di vino, un dolcetto e a volte anche con una lacrima di grappetta artigianale. Tanta vitalità e un’incredibile voglia di vivere, Giuseppina è una donna straordinaria”, commenta il sindaco Picalli.