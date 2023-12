Millesimo, 400 euro alle famiglie dei bimbi nati nel 2023

Millesimo. Quattrocento euro alle famiglie allietate dalla nascita di un figlio nel corso del 2023: anche quest’anno il Comune di Millesimo ha erogato la premialità per nuovi nati. Misura che prevede un contributo una tantum, in vigore dal 2021.

“Come accade ormai da tre anni, anche quest’anno, le famiglie millesimesi che hanno avuto un bimbo nel 2023 riceveranno per Natale un riconoscimento per l’importante ruolo che svolgono nello sviluppo della nostra comunità – spiega il vice sindaco Francesco Garofano – Se ne avremo la possibilità, contiamo di replicare il provvedimento anche nei prossimi anni e renderlo ancora più efficace integrandolo con ulteriori iniziative a sostegno della maternità e delle famiglie millesimesi con figli. Da sempre crediamo che bimbi e genitori meritino un’attenzione particolare e come amministratori facciamo il possibile per rimettere la famiglia e la cita al centro delle politiche pubbliche. Gli interventi a sostegno delle famiglie e della natalità posti in essere in questi anni hanno natura demografica e non assistenziale. In questo senso la premialità per i nuovi nati va nella direzione giusta, ed è apprezzata da tutti i cittadini proprio perché garantisce un contributo anche a chi, ad esempio, essendo libero professionista o partita iva ha meno agevolazioni rispetto all’accesso al congedo parentale. Per noi infatti il requisito principale è la residenza dei genitori sul territorio, che deve essere pluriennale, oltre ad essere in regola con il pagamento dei tributi, poiché ciò significa che chi accede al contributo vive Millesimo nella quotidianità e collabora fattivamente nella crescita della comunità locale.”

Aggiunge l’assessore ai servizi sociali Alessandra Garra: “Nel 2023 sono nati a Millesimo 26 bambini. A livello nazionale i dati sulla natalità sono preoccupanti e questi numeri non sono certo sufficienti a compensare le statistiche sulle persone decedute. Tuttavia, a maggior ragione, queste nuove nascite rappresentano una gioia immensa non solo per i neo genitori ma per tutta la comunità millesimese. Nel nostro piccolo possiamo dire che le statistiche dei nuovi nati millesimesi restano incoraggianti, una gratificazione importante che testimonia ancora una volta che il nostro comune riesce a mantenere numeri importanti circa i nuovi nati e noi ci impegniamo quotidianamente per offrire servizi alle famiglie e tenerle sul nostro territorio. Inoltre mediante l’ufficio servizi sociali, stiamo agendo con grande attenzione verso i temi sociali, con iniziative di grande successo come il doposcuola gratuito, l’assistenza domiciliare ad invalidi e anziani, i contributi per gli affitti e per il riscaldamento per le fasce deboli e trovando soluzioni a casi specifici che possono essere legati a problemi famigliari, difficoltà economiche o anche di solitudine per le persone più anziane”.