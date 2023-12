Migranti ad Albenga, Ciangherotti e Porro: “Con la nuova amministrazione di cdx saranno ricollocati altrove” 

Albenga. “La città di Albenga trasformata nel principale polo dell’accoglienza incondizionata per i migranti nella provincia di Savona è una realtà che non possiamo accettare. Purtroppo il sindaco Tomatis ha spalancato le porte alla Prefettura e per questa ragione non ci dobbiamo stupire se anche il Ministero guarda con interesse al comprensorio ingauno come location ideale per l’apertura di un ipotetico Cpr. Con il centrodestra al governo della città, i profughi verranno ricollocati altrove e se sarà necessario richiederemo formalmente la sostituzione dell’attuale prefetto”. Lo dichiarano il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e il consigliere comunale e segretario cittadino della Lega Cristina Porro.

Secondo i due capigruppo di centrodestra “Riccardo Tomatis fa il doppio gioco. Da un lato non perde l’occasione per esprimere compassione per il futuro dei ragazzi ospitati presso l’ex Anfi (e a breve in via Trieste), ma allo stesso tempo se ne lava le mani e in questi giorni, per l’ennesima volta, ha voluto dichiarare pubblicamente l’estraneità del Comune alle operazioni di trasferimento in corso. Quasi come se questi fatti avvenissero su Marte e non nella città da lui amministrata”.

“Il sindaco dovrebbe ringraziare il vescovo – sottolineano i consiglieri albenganesi -, il quale, mettendo a disposizione una struttura alternativa all’ex Anfi, lo ha di fatto sollevato dall’imbarazzo di dover gestire una situazione che, sin dall’inizio, a partire dalla mancanza di trasparenza comunicativa con i residenti di Vadino, l’amministrazione non ha saputo affrontare adeguatamente”.

Concludono Ciangherotti e Porro: “Anche se il soggiorno forzato dei migranti ad Albenga si protrarrà più a lungo del previsto, anche rispetto a quanto promesso dal sindaco Tomatis, non appena il centrodestra tornerà al governo della città, nei prossimi mesi, faremo immediata richiesta di ricollocazione dei profughi altrove. Albenga non rappresenta l’unico comune nella provincia di Savona con strutture utilizzabili a questi scopi. Inoltre, nel corso degli anni, il nostro comprensorio ha dimostrato di aver fatto già abbondantemente la propria parte. Se sarà necessario, formalizzeremo la richiesta di sostituzione dell’attuale prefetto”.