Liguria. Il transito di un fronte freddo darà origine a rovesci anche temporaleschi tra la prossima notte e la mattinata di domani. Deciso miglioramento e calo termico domenica e nuova perturbazione lunedì con precipitazioni in serata anche di tipo nevoso a bassa quota.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 2 dicembre avremo tra la notte e la mattinata tempo perturbato sul settore centro-orientale. Temporali sullo spezzino in allontanamento verso levante ed altri temporali a metà mattinata in discesa dal basso Piemonte verso il settore centrale ligure. Possibili grandinate e colpi di vento. Nel pomeriggio veloce miglioramento con belle schiarite e residui fenomeni in serata sull’estremo levante, in via di attenuazione.

Vento molto forte da sud-ovest nella notte e al primo mattino, in brusca rotazione a nord-ovest al passaggio del groppo temporalesco. Mare da molto mosso ad agitato con moto ondoso in calo dalla sera. Temperature minime in aumento nelle aree interne, stazionarie altrove, massime in generale calo: sulla costa minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 9 e 11 gradi.

Domenica 3 dicembre cielo sereno a parte nubi di poco conto e senza conseguenze.

Venti moderati o forti settentrionali, in lenta attenuazione in serata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in generale diminuzione.

Lunedì 4 dicembre cielo sereno a parte nubi di poco conto e senza conseguenze.