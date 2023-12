Liguria. Ancora una volta il flusso umido meridionale ci accompagnerà portandosi dietro nubi basse che coinvolgeranno la maggior parte della Liguria con deboli precipitazioni sparse, in intensificazione in serata sul settore centrale grazie al contributo di umidità in discesa dall’Atlantico per il transito di un fronte a nord delle Alpi.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 dicembre avremo in mattinata nubi sparse a ponente e nell’interno, coperto sui versanti costieri con deboli precipitazioni associate, in particolare sul genovesato e sul Tigullio. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa a ponente e dalla serata intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio fino a moderato sul settore centrale e a levante.

Venti moderati di Libeccio su tutta la regione ad eccezione dell’estremo levante, dove soffierà un debole Scirocco; in rinforzo nel pomeriggio davanti a Capo Mele, fino a forte. Mare poco mosso ovunque, fino a mosso sul Tigullio. Temperature minime stazionarie a ponente, in aumento nell’interno del centro e a levante; massime in calo ovunque eccezion fatta per il ponente costiero, dove saranno stazionarie: sulla costa minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 12 e 14 gradi; all’interno minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 3 e 12 gradi.

Venerdì 29 dicembre continuano le deboli piogge sui settori centrale e orientale, in intensificazione dei fenomeni fino a moderati in serata sul levante. Nuvoloso a ponente

Venti a carattere di Libeccio, moderati a levante, deboli altrove. Mare mosso al largo dell’Imperiese, poco mosso altrove, ma in crescita. Temperature tendenzialmente stazionarie.

Sabato 30 dicembre una convergenza tra vento di Scirocco e Tramontana porta alla formazione di precipitazioni moderate sul settore centrale della Liguria e sul Tigullio.