Liguria. Una perturbazione attraverserà la nostra regione nella giornata di venerdi apportando piogge sparse e neve nelle aree interne anche a bassa quota. Fine settimana complessivamente variabile con aumento delle temperature. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: nevicate nelle aree interne fino ai fondovalle lungo i versanti padani centro-occidentali, sopra i 400-500 metri su Savonese e Genovese lato costa, oltre i 1000 metri a levante e sull’Imperiese con quota neve in lieve rialzo nel pomeriggio. Venti forti da nord specie in serata sul settore centro-occidentale della costa.

Si ricorda che nella giornata odierna (8 dicembre) scatterà un’allerta gialla per neve sull’entroterra, dalle 9 alle 21.

Cielo e Fenomeni: rapido aumento della copertura nuvolosa durante la notte con primi piovaschi sul settore centro-orientale nelle ore antelucane. Decisa intensificazione dei fenomeni nell’arco della mattinata specie tra il Genovesato orientale e il Golfo Paradiso dove sono attesi occasionali rovesci. Nevicate moderate sui versanti padani centro-occidentali fino a fondovalle, sopra i 400-500 metri tra Savonese e Genovese lato costa, oltre i 1000 metri su Imperiese e Levante. Non si escludono fenomeni di gelicidio nelle vallate interne del Genovese ed interno levante.

Nel pomeriggio fenomeni ovunque più blandi con quota neve in generale e lieve rialzo. In serata attenuazione delle piogge sotto costa, permarrà qualche locale precipitazione anche nevosa sui versanti padani, ma in attenuazione nella successiva notte.

Venti: inizialmente moderati da sud-est, in rotazione a nord in mattinata ad iniziare dal settore centro-occidentale della costa. In serata venti forti da nord ovunque. Mari: generalmente mosso, molto mosso al largo. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime. Costa: Min: +5/10°C – Max: +6/11°C; interno: Min: -2°C/4°C – Max: 0-5°C (collina e fondovalle).

SABATO 9 DICEMBRE: condizioni di variabilità su tutta la regione. Ampie schiarite al mattino e nubi nel pomeriggio associate a deboli piogge sul settore centro-orientale in serata, asciutto a ponente.

Venti: inizialmente moderati da nord, in attenuazione e rotazione a sud in serata su tutta la regione. Mari: generalmente mosso, moto ondoso in aumento in serata. Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

DOMENICA 10 DICEMBRE: soleggiato o poco nuvoloso su tutta la regione con temperature in ulteriore aumento.