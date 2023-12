Liguria. Un robusto promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino banchi di nebbia nelle vallate interne, per il resto giornata caratterizzata da cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale.

Venti: deboli o moderati settentrionali, tra la notte ed il mattino rinforzi fino a tesi/forti tra Genova e Capo Mele. Mari: poco mosso, localmente mosso al largo nella prima parte di giornata. Temperature: minime in rialzo lungo la costa e sul levante, stazionarie od in lieve calo altrove. Massime in aumento ovunque. Costa: Min: +6/+13°C – Max: +14/+19°C; interno: Min: -4/+8°C – Max: +8/+14°C.

LUNEDì 18 DICEMBRE: cieli sereni per tutto l’arco della giornata. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: in aumento, specie le minime nelle zone interne.

MARTEDì 19 DICEMBRE: altra giornata stabile e soleggiata, anche se verso sera sarà possibile qualche annuvolamento sulla fascia costiera centro-orientale. Temperature su valori stabili.