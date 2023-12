Liguria. La parte più attiva della perturbazione prevista in transito sulla Liguria a cavallo della mezzanotte: determinerà precipitazioni più diffuse nell’interno, nevose anche a quote basse. A seguire fase stabile e abbastanza fredda fino alla giornata di giovedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

AVVISI: venti forti di tramontana sul Ligure Centrale, tra Capo Mele e Voltri, rinforzi a burrasca. Possibili deboli nevicate a bassa quota tra savonese orientale e genovesato occidentale nelle prime ore della notte.

Cielo e Fenomeni: nella prima parte della notte fiocchi di neve potranno raggiungere la costa genovese di ponente e occasionalmente il savonese orientale (dove però cesseranno rapidamente le precipitazioni), accumuli modesti, sulla collina a quota 200-300 m; a levante quota neve attorno ai 800-900 m in aumento nel corso della nottata. In mattinata attenuazione generale dei fenomeni e prime schiarite ad iniziare da ponente. Discretamente soleggiato il pomeriggio, salvo qualche residuo banco nuvoloso lungo il levante interno.

Venti: venti forti di tramontana sul Ligure Centrale, tra Capo Mele e Voltri, rinforzi a burrasca in deciso calo durante la mattinata. Inizialmente teso settentrionale sulle Riviere, debole variabile dal pomeriggio. Al largo si imposta moderato/teso da ponente in giornata.

Mari: tra molto mosso e agitato al largo per onda di terra, in calo nel corso della giornata; mosso lungo la costa.

Temperature: in calo le minime del mattino sul genovesato, recuperano i valori massimi un po’ ovunque. Costa: Min: +2/9°C – Max: +8/13°C; interno: Min: -4°C/+3°C – Max: 3-8C (collina e fondovalle).

MERCOLEDì 6 DICEMBRE: sereno o poco nuvoloso. Venti: regime di brezza lungo l’arco ligure; ponente al più teso al largo. Mari: mosso al largo e a levante per onda lunga da sud-ovest. Temperature: in aumento sulle riviere.

GIOVEDì 7 DICEMBRE: sereno o poco nuvoloso.