Liguria. Il flusso perturbato atlantico interessa buona parte dell’Europa Centrale; nella giornata di domani la formazione di un minimo orografico sul Ligure determinerà l’insistenza della nuvolosità sul centro-levante della regione con qualche debole fenomeno associato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità inizialmente concentrata sul settore costiero centro-orientale, non si escludono sgocciolii o pioviggini. Poco nuvoloso nelle zone interne. Nel corso della giornata intensificazione della copertura anche lungo l’entroterra di levante e piogge più diffuse.

Venti: ciclonico moderato, tesi da libeccio al largo con rinforzi dal pomeriggio. Mari: mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature: in ulteriore aumento in quota sull’Appennino, massime in calo a levante. Costa: Min: +9/13°C – Max: +13/17°C; interno: Min: -2°C (fondovalle a levante)/+10°C – Max: +9/15°C.

MERCOLEDì 13 DICEMBRE: molto nuvoloso o coperto a levante con precipitazioni anche a carattere di rovescio più probabili nell’entroterra del Tigullio e sullo spezzino; nuvoloso altrove con tendenza ad aperture su imperiese.

Venti: forti al largo da ovest-sudovest, rinforzi a burrasca dal pomeriggio; moderato da libeccio con qualche rinforzo lungo la Riviera di Levante; irregolari altrove con tendenza a disporsi da nord dalla sera su Genovesato.

Mari: tra molto mosso ed agitato al largo, moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio fino a molto agitato sull’alto Ligure; molto mosso altrove. Temperature: in calo.

GIOVEDì 14 DICEMBRE: stabile con ampie schiarite, salvo residua nuvolosità sull’estremo levante; condizioni meteo-marine in netto miglioramento.