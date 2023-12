Liguria. Sulla Liguria ancora correnti miti da nord-ovest alle quote superiori, mentre nei bassi strati prenderà sempre più piede una circolazione umida dal mare che darà luogo a nubi basse lungo le coste e qualche pioviggine nella giornata di Natale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Secondo le previsioni dei meteorologi di Limet per la giornata di oggi, sabato 23 dicembre, la mattinata vedrà il transito di sottili velature e qualche nube bassa sul settore costiero centro-orientale. Nel pomeriggio parziale infittimento della nuvolosità bassa lungo le coste poste dal savonese verso levante anche se saranno ancora presenti schiarite. Cielo sereno su Imperiese e versanti padani in genere.

I venti saranno moderati in genere da sud-est, deboli variabili sull’Imperiese. I mari molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Le temperature saranno in aumento ovunque con minime sulla costa tra 8°C e 12°C e massime fino a 17°C. Nelle zone interne più fresco nella notte ma massime simili.

DOMENICA 24 DICEMBRE: Nubi basse su gran parte della regione, senza precipitazioni e con possibili schiarite nelle ore pomeridiane. Soleggiato su Imperiese e versanti padani in genere.

Venti: moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente mosso. Temperature: pressochè stazionarie su valori molto miti.

LUNEDì 25 DICEMBRE: Nubi basse abbastanza serrate sul settore centro-orientale con occasionali pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più intensi. Più sole sui versanti padani e sull’Imperiese. Lieve calo delle temperature massime.