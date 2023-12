Liguria. Anticiclone molto forte sulla Liguria. Si prevede quindi tempo soleggiato sia oggi, sia domani, mentre mercoledì subentreranno deboli correnti meridionali con il ritorno della maccaja lungo le coste. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Oggi, lunedì 18 dicembre, bel tempo su tutta la giornata. Da segnalare solo la presenza di qualche bruma mattutina nei fondovalle dei versanti padani. Venti ancora localmente moderati da nord tra Capo Mele e Genova durante la nottata e la prima mattinata. Diventeranno deboli di direzione variabile da metà giornata in poi. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 7 e 20 gradi, nell’interno tra -2 e 15 gradi.

Domani, martedì 19 dicembre, si prevedono cieli sereni per gran parte della giornata. Dalla serata compariranno locali nubi basse lungo le coste tra Savona e il promontorio di Portofino. Venti deboli di direzione variabile. Tenderanno a impostarsi da sud dal pomeriggio ma sempre con intensità debole. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime costiere.

Per la giornata diu mercoledì 20 dicembre Limet prevede nuvole basse lungo le coste specialmente nella prima parte di giornata con possibilità per locali pioviggini. Migliora a partire dal tardo pomeriggio. Giornata più soleggiata sull’estremo ponente. Temperature in calo nelle massime costiere. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali a partire dalla sera.