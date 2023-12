Massimo Morini dei Buio Pesto super ospite di Miss Inverno 2023

Albenga. Sarà Massimo Morini il super ospite di Miss Inverno 2023 in programma domenica 10 dicembre al Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga dove verrà eletta la regina dell’inverno 2023.

Morini, cantante, musicista e regista ligure, è il leader del gruppo musicale Buio Pesto che ha venduto 240.000 copie, effettuato oltre 1000 concerti e collezionato 1.400.000 spettatori in 28 anni, ottenendo molti premi e riconoscimenti, tra cui anche una Medaglia del Presidente della Repubblica per l’Impegno sociale. Come musicista ha realizzato 240 dischi, vendendo 5.500.000 copie in tutto il mondo, collezionando 23 presenze in classifica e vincendo 8 dischi d’oro.

È direttore d’orchestra e direttore tecnico al Festival di Sanremo da 33 edizioni consecutive (record assoluto di presenze), che ha vinto 8 volte (1992 Luca Barbarossa, 2003 Alexia, 2004 Marco Masini, 2010 Tony Maiello, 2011 Roberto Vecchioni, 2012 Emma, 2013 Antonio Maggio, 2020 Diodato). Ha lavorato come tecnico del suono in grandi concerti con Vasco Rossi, Ligabue e Bruce Springsteen.

Ha scritto, diretto e interpretato 5 film (di cui uno trasmesso da Sky e tre da Rai Due) e 1 serie (trasmessa da Sky), visti da oltre 2.600.000 spettatori. Per il suo ultimo film, “The President’s Staff, co-prodotto da Rai Cinema, ha ricevuto i complimenti del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

Con Massimo Morini domenica si esibirà anche Simone Carabba dei Buio Pesto.

Miss a inverno si svolgerà domenica 10 dicembre dalle 18,30 nel grande Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Presentano Luca Valentini, Selene Coccato e Gloria Cusin. Sono 20 le miss in gara a contendersi le 13 fasce e il titolo di Miss Inverno 2023.