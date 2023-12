Marittimi e mutui in Liguria, il “garante” e la certificazione reddituale: Vado Ligure la più economica

Liguria. In tempo di tempesta ogni buco diventa un porto…Un vecchio e conosciuto detto marinaresco che torna attuale riguardo alla situazione di una particolare categoria socio-economica, marinai e marittimi, e la loro prospettiva di acquisto della casa e quindi di erogazione di un mutuo, specie in un periodo di “tempesta”, appunto, legato al contesto internazionale e al fermento sui tassi di interesse.

E la Liguria è regione portuale-marittima per eccellenza, con tre scali attivi nel traffico merci e passeggeri: Genova, Savona-Vado Ligure e La Spezia. Tre realtà nelle quali sono molte le professionalità che ruotano attorno al settore mercantile, stiamo parlando di migliaia di addetti. Andiamo a vedere com’è la loro situazione per avviare una transazione finanziaria rivolta all’acquisto di una nuova unità immobiliare.

Il personale marittimo-portuale rappresenta una categoria solvibile di mutuatari, dunque possono rivolgersi a istituti di credito e/o società di microfinanza per l’accensione di un mutuo per la prima casa, tuttavia il fatto che sono spesso in viaggio per qualche mese all’anno li pone in svantaggio rispetto ai programmi standard di rimborso mensile delle rate e dei relativi interessi, richiesti da banche e strutture creditizie.

Per questo è quasi sempre necessario avere un coniuge o un parente stretto come co-mutuatario oppure un garante, in grado di “monitorare” la situazione mese per mese, o quanto meno essere da interfaccia diretta con la banca o l’istituto di credito di riferimento.

Altro scoglio è quello rappresentato dalle garanzie richieste, in quanto i marittimi lavorano spesso con contratti stipulati con società straniere e non possono presentare una tradizionale busta paga del loro datore di lavoro. L’alternativa è quella di fornire un estratto conto o nel caso, se concesso dalla procedura finanziaria, una soluzione che non richieda la prova diretta del reddito del mutuatario.

In conclusione, fermo restando alcuni parametri differenziati, i marittimi possono accedere a una transizione immobiliare come altre figure professionali, anche perché, con le opportune qualifiche e competenze, oltre agli scatti di anzianità, lo stipendio può arrivare anche a 3mila euro mensili.

E la ricerca dell’abitazione si traduce poi nella località di riferimento e/o negli scali di approdo terminato il periodo di navigazione. Ecco il quadro delle realtà portuali-marittime italiane. Nel corso del primo semestre 2023, a fronte di un calo generalizzato delle compravendite (a Genova, ad esempio -5,5%), si è assistito anche ad un aumento dei prezzi: il valore medio al metro quadro (dati OMI) a Genova è di 1758 €, con un aumento del 4.63% rispetto all’anno precedente; il prezzo medio al metro quadro (dati OMI) a Savona è di 1954 €, con un aumento del 5.56% rispetto all’anno precedente; il prezzo medio al metro quadro (dati OMI) a Vado Ligure è di 1074 €, con un aumento del 6.02% rispetto all’anno precedente; il prezzo medio al metro quadro (Valori OMI) a La Spezia è di 1907 €, con un aumento del 6.63% rispetto all’anno precedente. Dunque, nel bacino genovese gli aumenti più contenuti, mentre nell’ambito portuale savonese riscontriamo i due opposti rispetto al valore degli immobili, Savona la più cara, mentre Vado Ligure la più economica.

Da rilevare come il rialzo dei prezzi abbia portato a ridurre gli importi medi richiesti per l’acquisto delle abitazioni anche per la categoria dei portuali-marittimi – afferma l’amministratore delegato di Telemutuo Angelo Spiezia -, i quali, al pari di altre realtà professionali negli ultimi tempi si sono affidati a mutui a tasso fisso, così come a surroghe e rinegoziazioni relative all’andamento dei tassi di interesse e all’aumento del costo del denaro portato avanti dall’Europa nel corso del 2023″.

“Il tutto, ricordando i due aspetti cardine per la richiesta di un mutuo, un garante e una certificazione reddituale alternativa”.

“Sullo sfondo di questa tipologia di mutuatari, per la Liguria e la crescita prospettata dei traffici marittimi si potrebbero creare condizioni e situazioni di assoluto dinamismo nel mercato immobiliare, coinvolgendo anche le località limitrofe agli stessi bacini e scali portuali” conclude l’Ad di Telemutuo.