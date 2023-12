Mar Rosso, scatta l’operazione “Prosperity Guardian”: anche l’Italia nella coalizione militare anti Houthi

Liguria. L’Italia prenderà parte nella coalizione internazionale attivata per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. La coalizione, guidata dagli Stati Uniti, è stata istituita in risposta all’escalation degli attacchi degli Houthi yemeniti contro navi mercantili che transitano nel mare. L’operazione è stata ribattezzata Prosperity Guardian.

“Il Mar Rosso è una via d’acqua fondamentale per la libertà di navigazione e il commercio internazionale – ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin – Gli attacchi degli Houthi rappresentano una minaccia alla sicurezza e alla prosperità di tutti i paesi che dipendono da questo corridoio marittimo“. La coalizione include attualmente 10 paesi: Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna. Oltre ovviamente a Usa. I paesi partecipanti contribuiranno con navi militari e risorse aeree per pattugliare il Mar Rosso e proteggere le navi mercantili.

Secondo le prime ipotesi operative, la coalizione potrebbe organizzare pattugliamenti navali e aerei nelle acque internazionali nei pressi dello stretto di Bab al Mandeb che controlla l’accesso sud al mar Rosso e quindi a Suez, uno dei luoghi di trasporto marittimo più strategici del mondo dove vi passa circa il 12 per cento delle merci mondiali. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di organizzare la scorta ai convogli navali. Nei prossimi giorni saranno prese le prime decisioni.

In questi ultime settimane gli Houthi yemeniti, storicamente sostenuti dall’Iran, hanno intensificato gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso. Il 10 dicembre hanno rivendicato l’attacco con un drone a una petroliera giapponese, che ha provocato un incendio a bordo, mentre il 15 sotto attacco è finita una nave Msc noleggiata dalla compagnia genovese Messina. Nessun ferito, solo danni materiali. Ma nei fatti una svolta per il nostro paese, che ha toccato con mano le conseguenze dirette della crisi internazionale in Medio Oriente.

Dopo questi attacchi, Msc Co, la più grande compagnia di spedizioni di container al mondo presente a Genova con partecipazioni in quasi tutti gli spazi portuali, ha annunciato in una nota di aver interrotto l’utilizzo del Canale di Suez dopo l’attacco a una delle sue navi avvenuto lo scorso venerdì e che ha colpito la portacontainer Msc Palatium III mentre transitava nel Mar Rosso. La nave ha riportato danni, ma non ci sono stati feriti.

La nave era stata noleggiata dal Gruppo Messina ed era diretta al porto saudita di Jeddah. A seguito dell’attacco, Msc ha deciso di dirottare le sue navi attraverso il Capo di Buona Speranza, l’estremità meridionale dell’Africa. Questa decisione è stata presa in seguito a simili annunci da parte di altre compagnie di navigazione, tra cui Maersk, Cma Cgm e Hapag-Lloyd.

Decisioni che hanno di fatto rimescolato le carte del commercio globale, innescando una corsa al rialzo dei prezzi di tutta la filiera navale e facendo intravedere nuvole nere sull’orizzonte per il futuro dei porti del Mediterraneo, visto che da Suez oggi transita circa il 30% del traffico commerciale globale. La coalizione anti Houthi è la risposta militare a questa situazione che punta a ristabilire la sicurezza e mantenere il fragile status quo.

(Nella foto, la fregata Alpino della Marina Militare italiana)