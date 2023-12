Maltempo in vista per l’8 dicembre: Varazze rinvia la fiera dell’Immacolata, Cairo l’accensione dell’albero

Varazze/Cairo Montenotte. Maltempo in vista per venerdì 8 dicembre, nel savonese saltano alcuni eventi in programma. A Varazze è stata rinviata la tradizionale fiera dell’Immacolata, mentre a Cairo l’accensione dell’albero in piazza della Vittoria.

Per quanto riguarda Varazze, la manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere in viale Nazioni Unite, è stata posticipata a domenica 7 gennaio 2024.

A Cairo invece l’accensione dell’albero e tutti gli altri eventi collaterali (il mercatino natalizio a cura delle Pro Loco, l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale, la sfilata Kairus “Sulle Orme di Francesco”) sono stati rinviati a domenica 10 dicembre.