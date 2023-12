Lupa uccisa e sventrata ad Albenga, LNDC Animal Protection sporge denuncia e lancia l’appello: “Chi sa parli”

Albenga. Lupa uccisa e sventrata ad Albenga, LNDC Animal Protection sporge denuncia contro ignoti e chiede a chiunque abbia informazioni utili di scrivere una mail ad avvocato@lndcanimalprotection.org.

Non si tratta della prima iniziativa di questo tipo, anche Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) nei giorni scorsi ha inviato una denuncia alla procura di Savona contro ignoti.

“A Natale siamo tutti più buoni, così si dice, ma è chiaro che questo non vale per i bracconieri e in generale per chi odia gli animali a tal punto da compiere gesti così estremi – commenta Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection – Non è chiaro il motivo per cui il killer ha infierito così sul corpo del povero animale ormai ucciso. Un’ipotesi è che abbia martoriato il cadavere per nascondere ed eliminare eventuali tracce dei proiettili usati per uccidere la povera lupa. Un gesto, quello di uccidere un animale particolarmente protetto da leggi nazionali e internazionali, che purtroppo nasce da un clima di odio e paura fomentato dall’attuale classe dirigente a livello locale ma anche e soprattutto nazionale. Odio e paure peraltro totalmente infondate, dato che il lupo statisticamente non rappresenta in alcun modo un pericolo per l’uomo. Sono decenni, infatti, che non vengono registrati attacchi verso le persone. Purtroppo però l’attuale governo ha deciso deliberatamente di dichiarare guerra agli animali selvatici, approvando il cosiddetto emendamento ‘caccia selvaggia’ e ultimamente proponendo un disegno di legge che vuole modificare la legge sulla caccia in senso decisamente peggiorativo”.

“Dal canto nostro, faremo di tutto per contrastare questa guerra contro un patrimonio indisponibile dello Stato, quindi di tutti, e una risorsa preziosa per l’ambiente e l’ecosistema”, conclude Rosati.