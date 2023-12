Albenga. “In relazione al ritrovamento di una femmina di lupo uccisa e sventrata in frazione Campochiesa di Albenga in provincia di Savona per le cui cause della morte e di conseguenza per trovare i rsponsabili stanno indagando i carabinieri l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha inviato oggi una denuncia alla procura di Savona contro ignoti”. Lo dichiarano dall’Aidaa.

“Le indagini ovviamente le lasciamo svolgere alle forze dell’ordine, ma noi nella nostra denuncia chiediamo che nessuna pista sia esclusa, da quella di una vendetta perchè il lupo dava fastidio ai cani magari di qualche pastore fino a quella satanica anche se si gli inquirenti per il momento tendono ad escluderla”.

“Appena dopo le feste inoltre se il responsabile non sarà ancora stato individuato cercheremo con l’aiuto di esperti di tracciarne un profilo psicologico che ovviamente consegneremo agli inquirenti i quali potranno farne l’uso che riterrano più opportuno”.