Loano, tutto pronto per il Capodanno in piazza coi Divina Show e lo spettacolo pirotecnico del 1^ gennaio

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per il tradizionale veglione di Capodanno in piazza Italia e lo spettacolo pirotecnico sul lungomare del 1^ gennaio.

Il 30 dicembre in piazza Italia si terrà “Baby Dancer”, un pomeriggio di pura gioia e divertimento per i più piccoli e le loro famiglie organizzato da Strobe. L’evento inizia alle 15 con un travolgente baby-dance seguito da coinvolgenti balli di gruppo e un’animazione a tema imperdibile. Canzoni e sigle dei cartoni animati più amati saranno il sottofondo ideale per un pomeriggio di risate e allegria. La chiusura, alle 19.30, lascerà tutti con un sorriso.

Sempre il 30 dicembre si terrà “Aspettando Capodanno” a cura di Fipe Confcommercio e Comitato Loanese. Dalle 10 merende e shopping con i negozianti del centro. A partire dalle 16 musica itinerante con i Tribal Delight e animazione con gli allievi della scuola di danza Studium Dance & Movement. Alle 16 concerto con Anna Marino in via Ghilini, con Viola in via Stella e con Radio Onda Ligure in Orto Maccagli. Alle 16 in piazza Italia baby-dance (che tornerà anche il 3 gennaio 2024 alle 16.30 in via Ghilini). Dalle 17 concerto de “U Gumbu de Loa-Verzi” al mercatino di Natale.

Il 31 dicembre Loano saluterà la fine del 2023 e l’inizio del 2024 con un veglione di Capodanno in piazza ricco di musica e divertimento organizzato in collaborazione con l’Agenzia Eccoci. Alle 22.30 in piazza Italia dj-set di Enzo Dj ed esibizione della band Divina Show. La band sarà protagonista di un concerto di tribute disco dance coinvolgente, dinamico e senza soste. Il tutto accompagnato da spettacolari costumi di scena che renderanno la serata un piacere anche per gli occhi. Conduce Marco Dottore.

I Divina Show propongono eventi live del circuito cover dance portando, porta su tutti i palchi d’Italia il meglio del proprio repertorio, con le hits che dagli anni ’80 a oggi ci hanno fatto cantare, ballare e sognare. Sono una band affiatata e carismatica, composta da esperti musicisti, capitanata da istrionici cantanti, che in oltre vent’anni hanno calcato i più prestigiosi palchi di locali live club, pub, feste a tema e sportive, concerti in piazza, convention, eventi aziendali o privati e matrimoni, ottenendo consenso in tutto il territorio italiano da nord a sud.

La pista di pattinaggio e i mercatini resteranno aperti tutta la sera: alle 21 al “Villaggio Magie di Natale” si terrà un dj-set; alle 21.30 in Orto Maccagli concerto della Amarcord Band e alla stessa ora in via Ghilini esibizione di The Barnowls.

Il 1^ gennaio 2024 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. A partire dalle 18 circa dal molo Doria vicino a Palazzo Kursaal creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno in cielo formando un magico gioco di luci colorate e una scoppiettante scenografia che creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

Fulcro degli eventi natalizi di Loano sarà, come sempre, il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16.30). Sabato 30 dicembre dalle 17 concerto de “U Gumbu de Loa-Verzi”; domenica 31 dicembre animazione per grandi e piccini; giovedì 4 gennaio 2024 torna “Bimbi in magia”. Il mercatino sarà aperto fino a domenica 7 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19).

Fino al 7 gennaio 2024 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alla mezzanotte. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.