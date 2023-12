Loano, limitazioni ai bazar e minacce a un consigliere. Solidarietà da Rixi: “Legalità e rispetto delle regole”

Loano. “Esprimo pieno sostegno a Demis Aghittino, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza nel Comune di Loano, in provincia di Savona. Le minacce personali e i danni all’auto di sua proprietà dopo l’approvazione del nuovo piano del commercio sono inaccettabili”. Lo afferma il deputato Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, sul caso sel segretario cittadino della Lega ed esponente dell’amministrazione loanese.

Durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere era stato il promotore dell’approvazione, lo scorso marzo, del nuovo piano del commercio, che a Loano aveva stoppato le nuove aperture, ma anche le cessioni e i trasferimenti di nuovi bazar nel centro storico. Nei giorni scorsi nella seduta consiliare loanese era stato approvato un nuovo aggiornamento del piano per quanto riguarda il decoro dei negozi, inserendo i divieti di “esporre merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi, nonché davanti alle vetrine prospicienti il suolo pubblico e di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci”.

Una modifica voluta dalla giunta Lettieri per porre un freno al proliferare di negozi di scarsa qualità e regolamentare l’esposizione all’esterno della merce.

“Un piano coraggioso che pone finalmente dei paletti seri a bazar e negozi etnici che sono la causa di degrado, ubriachezza e spaccio – aggiunge poi Rixi -. Spesso la loro presenza alimenta il degrado urbano e danneggia le bellezze artistiche dei nostri borghi dove alcune vie sono state trasformate in suk. Anche loro hanno il dovere di rispettare le regole”.

“Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza di coloro che dedicano il loro impegno al servizio pubblico. La legalità per la Lega è un fattore imprescindibile, a tutela di tutti quei commercianti che – giorno dopo giorno – lavorano nel rispetto delle regole” conclude Rixi.

“Esprimo solidarietà e sostegno al consigliere comunale e amico Demis Aghittino, vittima in questi giorni di minacce, intimidazioni e vili atti vandalici – aggiunge il deputato della Lega Francesco Bruzzone -. La Lega da sempre sostiene ad ogni livello la sicurezza e cerca di tutelare chi lavora onestamente e nel rispetto delle regole”.

“Il piano del commercio di Loano è un primo importante passo per tutelare i commercianti e il decoro urbano. Un esempio da seguire che dovrebbe essere adottato in ogni comune, per difendere i nostri commercianti e per valorizzare i nostri centri storici, che sono un patrimonio inestimabile” conclude.

Matteo Camiciottoli, responsabile Enti Locali Lega Liguria, esprime “tutto il mio appoggio al consigliere della Lega Demis Aghittino, per le minacce ricevute. È assurdo che un consigliere comunale, nello svolgimento delle sue mansioni, sia aggredito o minacciato. Il piano del commercio del comune di Loano mette al centro il decoro urbano e credo che tutti i comuni dovrebbero adottarne uno così. Spero che le indagini facciano il loro corso e che i responsabili vengano al più presto individuati e puniti”.