Loano, gli studenti del Falcone incontrano l’avvocato Paola Allaria

Loano. Un interessante incontro di orientamento per gli studenti del corso economico dell’Istituto Falcone si è svolto questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Loano.

Gli studenti delle classi quinte indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Servizi Informativi Aziendali hanno incontrato l’avvocato Paola Allaria che ha tenuto una conferenza sul tema “La professione dell’avvocato oggi”.

L’avvocato Paola Allaria, partendo dalla sua vasta esperienza nel campo del diritto sia civile che di famiglia, ha illustrato agli studenti i molteplici aspetti che riguardano la professione di avvocato nella società odierna. Durante il confronto con i ragazzi è stato evidenziato come questa professione sia in continua evoluzione di pari passo con le sfide e i cambiamenti della modernità, e si coniughi spesso con l’impegno in settori quali la politica, l’amministrazione e l’associazionismo. La dottoressa Allaria infatti è stata Assessore al Bilancio, Tributi, Enti e Società partecipate del Comune di Albenga e membro della Commissione di Garanzia del “Bilancio Partecipato” oltre che vice presidente della sezione di Albenga della Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari, FIDAPA BWP Italy.