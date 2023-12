Loano, cresce lo staff tecnico della Padel Arena: Federico Capetta diventa maestro nazionale Fitp

Loano. Inaugurata il 15 ottobre 2021, grazie al supporto della famiglia Oliva, Rosa e Giuseppe, la Padel Arena di Loano può ora vantare di avere al suo interno un maestro nazionale della Federazione Italian Tennis e Padel.

Si tratta di Federico Capetta, che ha appena concluso il suo percorso di formazione durato un anno presentando la tesi finale a Roma.

Fa parte dello staff dell’Arena anche Edoardo Piave, che sta ultimando il corso da istruttore di secondo livello.

La società è in continua evoluzione: nell’ultimo anno oltre al corso per bambini, è partito il corso per adulti.

L’Arena può vantare anche una formazione che milita nel Campionato Maschile di serie C.