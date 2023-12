Loano, a Palazzo Doria un incontro su “La nuova medicina del territorio e l’integrazione con l’ospedale”

Loano. Si intitola “La nuova medicina del territorio e l’integrazione con l’ospedale” l’incontro pubblico in programma giovedì 14 dicembre alle 16.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano.

Il convegno è stato promosso dall’Ambito Territoriale Sociale 20 in collaborazione con l’Asl2 Savonese.

Per il Distretto Sanitario Finalese saranno presenti: Amatore Morando, direttore del Distretto; Antonella Giribone, dirigente infermieristico; Nadia Salvatico, coordinatrice infermieristica; Alberto Piacenza, coordinatore dei fisioterapisti dei Distretti; Maria Rina Tabò, ostetrica.

Presenzieranno anche i rappresentanti dei Comuni del Distretto: per Loano il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco Gianluigi Bocchio; per Balestrino il sindaco Stefano Saturno; per Boissano il sindaco Paola Devincenzi; per Borghetto Santo Spirito il sindaco Giancarlo Canepa; per Toirano il sindaco Giuseppe De Fezza.