Lo Speranza vince il “derby del Santuario”: il video del goal e il commento di mister Girgenti

Lo Speranza batte la Letimbro 1 a 0 con una magistrale punizione di Mattia Frumento e sale a quota 20 punti, ad appena una lunghezza dall’ultima posizione utile per disputare i playoff occupata dal Masone. La vittoria nel derby corrisponde al quarto risultato utile consecutivo.

L’ultima sconfitta era stata contro il Città di Savona. A mister Girgenti non era andato giù il primo tempo giocato dai suoi e non le aveva mandate a dire: “C’è stato un cambio di passo dopo il bruttissimo primo tempo contro il Città di Savona – commenta -. Abbiamo sbagliato quello e il primo tempo contro il Masone. Siamo in linea con gli obiettivi e i ragazzi stanno facendo bene”.

Sul derby: “Ieri è stata una gara difficilissima, loro erano in un gran momento di forma e poi era una sfida molto sentita. I ragazzi sono stati bravi a essere incisivi e a soffrire come giusto che sia nel derby. Questo entusiasmo non deve diventare presunzione e ci deve servire per le ultime del girone di andata contro Old Boys e Borgio Verezzi. Ci mancava la capacità prendere punti nelle gare sporche, questo ora sta succedendo. Ieri finalmente avevamo una panchina lunga. Con la sosta di Natale speriamo di recuperare tutti, ci mancano al momento Sciutto, Crocetta e Lavagna. Puntiamo anche sul rientro di Pelagalli, centrocampista e esterno nuovo che ne viene da esperienze di rilievo fuori dalla Liguria.”.

Speranza alle soglie dei playoff, così il mister sulle squadre che precedono (Città di Savona, Multedo, Albissole, Borgio Verezzi e Masone ndr): “Mi ha impressionato il Multedo per qualità tecnica e compattezza. Le tre davanti hanno almeno 3/4 giocatori che hanno fatto un paio di categorie sopra. La differenza rispetto a noi è questo oltre a un budget che penso sia tre volte superiore al nostro. Noi proveremo a inserirci nella griglia playoff, se non ci riusciremo ne prenderemo atto senza drammi”.