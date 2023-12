Lo spago stellato di chef Giuse Ricchebuono

Cosa succede se uno Chef pluri stellato come Giuse Ricchebuono del ristorante Vescovado di Noli affina una ricetta per portare in tavola uno spaghetto gastronomico?

Succede che, grazie ad una selezione delle migliori farine italiane sapientemente lavorate nella filiera produttiva del pastificio Fiorini di Varazze, seguendo antiche tecniche artigianali di lavorazione, e la collaborazione dell’Acqua Minerale Calizzano Fonti Bauda per accoglierne l’impasto, nasce “Lo Spago di Ricchebuono Chef 2.3”.

Tre eccellenze savonesi regalano così un prodotto artigianale 100% made in Liguria anzi, made in Savona!

Lo Spago di Ricchebuono Chef

“Tra noi e Casa Fiorini c’è stata una vera e propria scintilla. La scelta e la cura con cui abbiamo scelto le materie prime, unite al grande amore per il nostro territorio, ci hanno portato ad includere nel progetto anche Acque Minerali Calizzano Fonti Bauda. Troppo spesso si tende a banalizzare l’impiego di acque di qualità nel processo produttivo di alcuni prodotti finiti. Non è cosi per il nostro Spago 2.3″ sottolinea Giuse Ricchebuono.



Un lavoro attento e minuzioso, fatto di prove, test e . . . assaggi. Portare un prodotto così radicato al territorio sulla tavola significa far emergere una novità gastronomica capace di infondere gioia e orgoglio per una Liguria sempre attenta alle preziose risorse che risiedono tra i confini regionali che tanto amiamo scoprire, anche a tavola, perchè no?

Lo abbiamo visto tra le pagine della nostra rivista che fare cucina, che sia di tradizione o innovativa, genera turismo, nostra preziosa linfa vitale.

Un 2024 con nuove stelle che brillano nel cielo di Liguria, tra nuovi ingressi e preziose conferme, come quella di Ricchebuono, che festeggia così un nuovo, grande, grandissimo successo.

Bravi tutti.

