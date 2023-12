Liste di attesa, Tosi (M5s): “Solito balletto di promesse, ma i cittadini non riescono a curarsi”

Liguria. “Tra lo sbandierato ‘Piano Restart’ di fine 2021 e la riunione di poche settimane nella quale Toti ha intimato ai direttori generali delle Asl liguri di redigere un piano per l’abbattimento delle liste d’attesa entro e non oltre il 10 dicembre 2023… la sanità ligure è rimasta al palo. In due anni, le ‘azioni’ adottate dalla giunta per snellire l’attesa sanitaria (fondamentale per garantire l’accesso alle cure a tutti) sono state del tutto ininfluenti: le liste, infatti, continuano a lievitare e questo avviene a dispetto dei milioni di euro stanziati per superare le criticità”. Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi nella seduta odierna del consiglio regionale.

Sul tema delle liste d’attesa Tori ha presentato due interrogazioni e ha chiesto alla giunta i piani concordati e decisi da ogni singola Azienda Sanitaria Locale per l’abbattimento delle liste di attesa. Il consigliere ha ricordato che il presidente Toti ha intimato ai direttori generali delle Asl di redigere un piano di azione per l’abbattimento delle liste di attesa entro e non oltre il 10 dicembre 2023 e che le iniziative degli anni precedenti non hanno raggiunto l’obiettivo prefissato. Inoltre, Tosi ha chiesto alla giunta se la disposizione di Regione Campania possa essere una soluzione temporanea per l’abbattimento delle liste di attesa nella nostra Regione. Il consigliere ha ricordato che la Campania, a causa della problematica inerente alle lunghe liste di attesa, ha deciso di stoppare alcune attività in regime di intramoenia nel caso in cui sia accertato il superamento del rapporto tra attività di intramoenia, istituzionale e/o di accertato sforamento dei tempi massimi di attesa.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato di avere chiesto ai direttori generali di fare una ricognizione nelle singole aziende sanitarie in modo da implementare l’offerta di servizio nei settori più in sofferenza, secondo le norme previste dalla normativa. Rispetto all’iniziativa della Campania l’assessore ha precisato che si tratta di una recente opportunità prevista una disposizione nazionale e ha espresso qualche perplessità sull’efficacia di queste misure. Gratarola, infine, ha illustrato nel dettaglio le iniziative assunte dalla Regione per ridurre le liste di attesa.

Tosi prosegue: “Ricordo che nel biennio precedente, la Regione era riuscita a spendere solamente 40 milioni di euro circa sui 64 milioni stanziati per l’abbattimento delle liste. Ora, l’Ente ha promesso di stanziare ulteriori 50 milioni di euro, ma temiamo che parte di quei fondi vengano usati per spianare i debiti delle Asl anziché per ridurre le liste. Dubbi che abbiamo portato ieri in commissione sanità, senza ricevere risposte esaustive e convincenti soprattutto in merito alle azioni messe a terra dalla Giunta per superare una volta per tutte l’annosa questione delle liste d’attesa. Una criticità che genera un’insopportabile ingiustizia: chi può permetterselo, supera l’ostacolo pagando di tasca propria; chi no, invece, si mette in coda ed è costretto a subire i tempi esasperanti del sistema sanitario regionale”.

“Questioni che ho portato oggi in consiglio regionale interrogando l’assessore competente sia sugli stanziamenti per il 2024, sia sulla possibilità di sospendere (come ha fatto la Regione Campania) alcune attività di intramoenia proprio per ridurre le liste d’attesa. La risposta della Giunta è stata inconsistente: perché aspettare di vedere i risultati campani? L’emergenza, finché perdura, andrebbe affrontata con tutti gli strumenti messi a disposizione dalle leggi regionali e nazionali” conclude Tosi.