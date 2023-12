Liste d’attesa, la Lista Toti replica al Pd: “I Dem hanno sempre detto no a quello che si è rivelato vincente”

Liguria. Non si è fatta attendere la replica della Lista Toti alle dichiarazioni dei consiglieri del Pd rispetto al tema delle liste d’attesa in ambito sanitario.

“Abbiamo finito le parole per commentare gli attacchi del Pd. Le critiche sollevate alla manovra di bilancio 2024 riescono ancora una volta a dimostrare quanto i Dem usino trasfigurare la realtà per cercare di dimostrare la loro esistenza. Sarebbe possibile provare a credere alle loro mistificazioni o alle loro ‘ricette’ alternative (che peraltro non propongono) se i numeri e i fatti non dicessero che hanno già fallito e che al contrario i risultati della giunta Toti sono sotto gli occhi di tutti”

“Il Pd critica le politiche a sostegno del lavoro nel momento in cui in Regione Liguria si raggiunge il massimo dell’occupazione (+15,9% rispetto alla realtà che ci ha consegnato la giunta Burlando e decenni di guide di sinistra). Nel momento in cui Istat, Banca d’Italia e Camera di Commercio confermano dati positivi e crescenti, con un ulteriore boom nell’ultimo trimestre 2023, con un andamento superiore alla media nazionale e di macroarea, il Pd cosa fa? Va a cercare dati della Cgil, secondo cui tutto questo, certificato dalle fonti ufficiali più autorevoli, non sarebbe vero. Ovviamente sorvolando sul crollo della disoccupazione e soprattutto sul primato nazionale che vede i neet (le persone che non lavorano e non studiano) in Liguria ridotti al 14,8% nel 2022, quando in Italia si registra una media del 19%”.

“Il Pd straparla di sanità e di entroterra abbandonato nel momento in cui partono gli apprezzati servizi di auto infermieristica e i servizi poliambulatoriali in rete, l’aumento del numero massimo di pazienti in alcune vallate per far fronte al problema nell’immediatezza. Attacca per la carenza di personale sanitario (emergenza peraltro nazionale) dopo che Regione Liguria ha messo in campo e continua a indire la più grande campagna di assunzioni mai vista: 1300 infermieri, 700 Oss, bandi a ripetizione per medici. Se il Pd ritiene che tutto questo sia poca cosa, faccia un esame di coscienza e pensi a cosa ha lasciato quando al sistema sanitario ligure mancavano anche questi numeri”.

“Il bilancio della giunta Toti non guarderebbe lontano? Investimenti a breve scadenza? Questa è davvero esilarante da raccontare nella Regione che ha fatto partire e continua a programmare opere infrastrutturali epocali, ammirate da tutto il mondo. Ma ancora una volta, non parliamo di progetti e di idee, guardiamo i risultati. Leggiamo tutti gli indicatori economici che arrivano da enti terzi e qualificati. Il turismo che supera persino l’anno record della rinascita post Covid, crociere e traghetti che vedono numeri di passeggeri mai visti prima e superiori a qualunque altra regione d’Italia. Il porto di Genova che torna a essere l’hub principale d’Italia. L’aumento delle imprese che dichiarano di avviarsi a chiudere bilanci in positivo. L’export che cresce”.

“Potremmo andare avanti con dati diffusi ogni volta che il Pd pensa bene di dire NO a qualche iniziativa della giunta, cioè sempre. Questo è il punto che riassume tutto: hanno sempre detto NO a tutto quello che si è poi rivelato vincente e ha portato questi risultati. Ecco perché siamo oggi ancor più tranquilli di fronte alle critiche del Pd. Anzi, se c’è una piccola punta di preoccupazione è legata al fatto che stamattina, in aula, a denti stretti, hanno dovuto ammettere che la gratuità per gli asili nido è una cosa giusta. Ma non drammatizziamo: preferiamo credere che, in una Liguria dove tutto migliora, anche il Pd possa ogni tanto avere un pizzico di lucidità”.

Il consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto aggiunge: “Sappiamo perfettamente che anche in Liguria ci sono lunghe liste d’attesa. Non viviamo su Marte e stiamo intervenendo nel miglior modo possibile, tenendo conto del fatto che la richiesta di prestazioni è in costante aumento e nel settore della sanità c’è crisi di risorse umane, peraltro non soltanto nella nostra regione. In ogni caso, i punti sui quali si stanno focalizzando i nostri sforzi per risolvere la situazione sono essenzialmente tre”.

“Primo: la messa disposizione di un’importante cifra, 50 milioni di euro, per effettuare prestazioni aggiuntive utili ad aumentare il numero di prestazioni a disposizione degli utenti del Servizio Sanitario Regionale. Secondo: una maggiore attenzione all’appropriatezza delle prestazioni considerato l’elevato numero di esami diagnostici richiesti, soprattutto radiologici, che tuttavia risultano inopportuni, visto e considerato che, per esempio, in Liguria la cosiddetta ‘over prescription’ riguarda il 30% delle prestazioni richieste. Terzo: una doverosa maggiore attenzione affinché le liste d’attesa siano rispettate dal SSR, ma anche dagli utenti con conseguente necessità che una persona che non intende effettuare l’esame o sia impossibilitato a farlo ne dia tempestiva comunicazione, per tempo, affinché il posto lasciato vacante possa essere occupato da altro utente del SSR”.

“Poiché il tema centrale dell’ordine del giorno a mia prima firma, che ho presentato venerdì scorso, verteva su questo ultimo aspetto, condivisibile ed etico, non si capisce l’immotivato attacco dei consiglieri regionali del Pd, i quali, come spesso accade, fanno soltanto un’inutile demagogia senza avanzare idonee proposte costruttive a vantaggio degli utenti del SSR della Liguria. Hanno perso un’ottima occasione per tacere”.