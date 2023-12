L’influenza frena ma non ferma Sara Oddera, protagonista ai Mondiali di Stand Up Paddle in Thailandia

Savona. Le aspettative erano più alte, ma la febbre arrivata ad un giorno dalla gara ha condizionato la prestazione della campionessa savonese Sara Oddera, che ai Mondiali di Stand Up Paddle si è dovuta “accontentare” di un terzo, nono e ottavo posto nelle tre prove affrontate.

I campionati della International Canoe Federation 2023 sono andati in scena a Pattaya in Thailandia, dal 15 al 19 novembre. 1100 gli atleti in gara nelle varie categorie e ben 52 le nazioni rappresentate.

Come detto, la portacolori della Sic Maui national team, Sara Oddera (SUP Team Savona) è arrivata ben preparata, ma purtroppo una febbre virale un giorno prima del via della manifestazione ha pregiudicato l’intera performance. In ogni caso, non perdendosi d’animo e dando tutta se stessa, Sara ha raggiunto un terzo posto nella finale B sprint 200 mt, un nono posto nella long distance di 10 km e un ottavo posto nella finale A della technical race.