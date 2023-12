All’Olmo Ferro è andata in scena la finalissima regionale di Coppa Italia d’Eccellenza tra Imperia e Rivasamba.

I nerazzurri di Buttu erano chiamati a difendere il titolo vinto lo scorso anno e, con il gol di Cassata al quarto d’ora del primo tempo, così è stato.

Vittoria di misura e coppa al cielo per la squadra del tecnico ingauno, in gran salute anche per la vetta in solitaria del campionato conquistata nella scorsa giornata.