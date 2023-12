In Liguria una multa da 500 a 2000 euro per chi dà cibo a cinghiali, lupi o daini

Liguria. La nuova misura per contrastare la proliferazione dei cinghiali nei centri abitati, a Genova e non solo, è multare chi li nutre. La Regione Liguria introduce una multa salata, da 500 a 2000 euro, per i cittadini che verranno sorpresi a dare da mangiare agli ungulati.

Il provvedimento è inserito in un emendamento di giunta al collegato alla Legge di stabilità, presentato in commissione. Nel dettaglio, la misura prevede l’introduzione di un nuovo divieto di “foraggiamento in ambito urbano” e conseguente sanzione amministrativo-pecuniaria, andando a modificare la Legge regionale per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il divieto, in realtà, non riguarderà solamente i cinghiali, ma tutti gli “esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie” considerate pericolose per la pubblica incolumità e la salute dell’uomo, inserite nell’apposito elenco ministeriale del 1996.

Oltre ai cinghiali ci sono, ad esempio, anche lupi, volpi, cervi, daini e istrici. Ma è evidente l’intendimento della giunta di colpire soprattutto chi dà da mangiare ai cinghiali, favorendone la proliferazione per le vie cittadine, specie a ridosso delle alture, ma non solo.

La multa avrà un importo minimo di 500 euro, ma potrà arrivare fino a 2000 euro. L`intenzione della Regione, in ogni caso, sembra quella di introdurre un deterrente efficace, che non comporti la necessità reale di elevare sanzioni, dato che a bilancio sono previsti per il prossimo triennio solo 5000 euro di entrate dai proventi di queste multe, ovvero non più di dieci sanzioni minime all`anno

“Diversi Comuni, soprattutto quelli costieri più grandi, hanno già qualche ordinanza attiva per contrastare questo fenomeno. Con questo provvedimento uniformiamo tutto il territorio regionale e, tra l’altro, evitiamo anche di incorrere in sanzioni dal commissario per il contrasto alla peste suina africana“, spiega all’Agenzia Dire il vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana.

Contrastare il foraggiamento degli animali selvatici è “anche una questione di decoro urbano – aggiunge Piana – diamo una mano ai Comuni che stanno facendo tanto per la raccolta differenziata specie dell’umido ed evitare che i cinghiali vadano a rovesciare i cassonetti alla ricerca di cibo”. L’assessore, infine, sottolinea che “il divieto non riguarda il foraggiamento al di fuori dei centri urbani, fatto a scopo dissuasivo, perché aiuta ad allontanare i cinghiali dalle città”.