Le chiavi della Città ai cittadini meritevoli: istituito un nuovo premio a Carcare

Carcare. Le chiavi della Città ai carcaresi meritevoli. È questa la nuova iniziativa della giunta Mirri, volta a premiare i cittadini che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, portando in alto il nome di Carcare.

Come si legge nel regolamento, l’onorificenza verrà assegnata a coloro che “si sono particolarmente distinti nelle attività pubbliche e private oppure come segno di riconoscenza per uno specifico atto straordinario compiuto verso la comunità carcarese o da essa riconosciuto e apprezzato”.

La proposta di attribuzione delle chiavi della Città potrà essere avanzata dal sindaco, da almeno la metà dei consiglieri comunali in carica, da almeno 250 cittadini residenti nel Comune di Carcare o da associazioni riconosciute. Dopodiché verrà esaminata e valutata dalla Prima Commissione Consiliare, che esprimerà un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al consiglio comunale al quale compete l’approvazione definitiva.

“Abbiamo deciso di istituire questo riconoscimento perché riteniamo che sia giusto dare evidenza e mettere in luce i carcaresi che portano in alto il nome della nostra Città, dove ci sono molte eccellenze che troppo spesso, però, non ricevono il giusto merito” commenta il sindaco Rodolfo Mirri che poi precisa: “Al momento non è stato ancora definita una data in cui si terrà la prima cerimonia di consegna dell’onorificenza, né chi riceverà per la prima volta le chiavi della Città”.