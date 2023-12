Lavoro in porto, Uiltrasporti contro Fit Cisl: “Propaganda strumentale per recuperare qualche tessera”

Savona/Vado. “Siamo davvero esterefatti dalle dichiarazioni della Fit-Cisl, nella persona del segretario Danilo Causa, firmatario insieme a Filt-Cgil e Uiltrasporti di un documento inviato l’8 giugno 2023 all’Autorità di Sistema Portuale dove si chiedeva in modo chiaro di fare in modo che le attuali autorizzazioni per gli art. 16 in porto venissero ridimensionate solo in alcune attività attualmente svolte dai lavoratori delle cooperative, salvaguardando di conseguenza la possibilità di continuare ad operare nel settore crocieristico che come dalle loro stesse dichiarazioni rappresenta l’80% del loro fatturato. Ad oggi ci risulta che la Fit-Cisl non abbia rinnegato quel documento ritirando la sua firma”.

Ad aprire il “fuoco amico” contro Fit Cisl e il suo segretario Causa è Uiltrasporti, nella persona del segretario Franco Paparusso. “Inoltre non è pervenuto nessun documento da parte delle stesse cooperative operanti in porto, nel quale vengano evidenziati eventuali esuberi come dichiarato fermamente dalla Fit-Cisl, dichiarazione secondo noi strumentale. La Uiltrasporti ricorda a tutti che già nella commissione consultiva della fine del 2022 si era espressa contraria a tali autorizzazioni per le stesse motivazioni di cui sopra”.

“Riguardo gli accordi del 2001-2003 citati dal segretario della Fit-Cisl, per quanto riguarda la Uiltrasporti di Savona sono per noi ancora fonte di equilibrio occupazionale e di pace sociale per il porto di Savona-Vado anche se in parte toccato dalle nuove autorizzazioni votate in commissione consultiva su indicazione dell’Autorità Portuale”.

“Il modello portuale che noi sosteniamo è basato sulla centralità dell’art.17 deputato a gestire il lavoro temporaneo e dai lavoratori dei terminals, posizione che rivendichiamo da sempre. Restiamo come sempre a disposizione per mettere in campo tutte le possibili soluzioni per fare in modo che sia nel porto di Savona Vado che sul territorio ci sia la piena occupazione” conclude Uiltrasporti.