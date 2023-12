Lavoro, altro trimestre di crescita occupazionale in Liguria: “Aumento dei contratti stabili”

Liguria. “I dati di Unioncamere confermano lo stato di salute e di crescita dell’economia ligure, che fa registrare incrementi occupazionali al di sopra della media nazionale: saranno infatti 31.170 le assunzioni nel prossimo trimestre in Liguria, da qui a febbraio 2024. Non solo i numeri confermano che il mercato ligure è competitivo, ma lo è persino più dello scorso anno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al report Excelsior per il mese di dicembre, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal.

In Liguria le entrate previste sono 8.840 a dicembre (+150 rispetto al 2022) e 31.170 nel trimestre dicembre-febbraio 2024 (+1.260). Tra le professioni più richieste ci sono al primo posto gli addetti nei servizi di pulizia (620 posti, di cui il 66% difficile da reperire), seguono 490 posti per addetti alle vendite (39%), 480 cuochi, camerieri e altre professioni della ristorazione (71%), 390 posti per personale addetto allo spostamento e consegna delle merci (45%) e 210 tecnici dei rapporti con i mercati (62%).

Sul fronte tipologia di contratto, sale al 29% (rispetto al 28% di un anno fa) la quota dei contratti stabili, ossia a tempo indeterminato o di apprendistato. Il 71% riguarderà contratti a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita), Il 29% delle nuove assunzioni riguarderà giovani con meno di 30 anni.

Su 5.220 entrate previste, 1.200 sono destinate a dirigenti, specialisti e tecnici (23%), 1.780 a impiegati e professioni commerciali (34%), 1.120 a operai specializzati (22%) e 1.120 a professioni non qualificate (21%). Sale infine ancora la richiesta di personale con qualifica o diploma professionale (da 33% a 34%), stabile quella dei laureati (17%) al 33% la richiesta di diplomati e dal 22% al 18% quella di personale con scuola dell’obbligo.

“Va evidenziata anche la crescita, dal 28% del 2022 al 29% di oggi, della quota dei contratti stabili, tra cui quelli a tempo indeterminato – proseguono Toti e l’assessore al Turismo e al Lavoro Augusto Sartori -. Così come evidenziato negli scorsi mesi, questa crescita è dovuta alla vitalità del sistema economico produttivo e anche agli investimenti regionali sulle politiche occupazionali”.

“Ci sono due filoni di richieste da parte delle aziende – prosegue Sartori -. Da un lato, nonostante il progresso tecnologico, alcune figure professionali come gli addetti alle pulizie sono imprescindibili in ogni settore. Dall’altro lato, il mercato del lavoro è sempre più specializzato e pertanto occorrono figure con competenze specifiche. Voglio sottolineare anche le tante richieste nella ristorazione: la Regione ha investito tanto nel turismo sia come promozione che come politiche attive del lavoro”.