Lavori terminati: lungomare Europa a Varazze torna interamente percorribile

Varazze. Aperto da questa mattina lungomare Europa che, da oggi, torna a essere completamente percorribile.

“Abbiamo rispettato il cronoprogramma dei lavori – afferma il sindaco Luigi Pierfederici – ottimo lavoro da parte degli uffici comunali sia per l’organizzazione sia per la loro esecuzione”.

Un ripristino durato giorni, dopo la mareggiata dei primi di novembre anche se “le opere realizzate dopo la mareggiata del 2018 hanno dimostrato la loro efficacia strutturale limitando così i danni.

“Ora – aggiunge il sindaco – al lavoro per intervenire sui punti che necessitano di interventi più strutturali, ma non solo: al via progetti importanti per una delle passeggiate più belle della Liguria”.