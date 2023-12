L’assessore Scajola: “In Liguria il 46,8% di spiagge libere, 2 mln di investimenti per i Comuni”

Liguria. Il consigliere regionale Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta la percentuale di spiagge libere e libere attrezzate in Liguria.

Il consigliere ha ricordato che il 23 marzo scorso la giunta ha approvato le linee guida per attività connesse alla balneazioni di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, ma che 22 Comuni sarebbero inadempienti rispetto alla legge e di altri 5 non si hanno dati.

La legge prevede il 40% di spiagge libere e regole precise per l’accesso al litorale.

L’assessore al demanio marittimo Marco Scajola ha ricordato gli investimenti di 2 milioni di euro dell’attuale amministrazione per la cura, la manutenzione, la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche delle spiagge libere, sottolineando che sono state soddisfatte tutte le richieste di investimenti giunte dai Comuni.

Scajola ha sottolineato che la percentuale è del 46,87% per quanto riguarda le percentuali di litorale libero e libero attrezzato e che, in particolare, sul totale di 60 Comuni dotati del Piano di utilizzo demaniale, 41 hanno più del 40% e 10 Comuni sono fra il 30 e il 40%, quindi – ha concluso – 51 Comuni su 60 danno una buona risposta per quanto riguarda le spiagge libere.