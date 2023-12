La talentuosa Pilar Fogliati e il regista Davide Livermore chiudono le masterclass di Ligyes dedicate al cinema

Alassio. Ultimi appuntamenti quelli che chiudono in bellezza la sezione invernale genovese del Festival Ligyes 2023 sotto la direzione e curatela di Steve Della Casa, direttore del Torino Film Festival, e Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission. Un fiore all’occhiello nel programma culturale del Festival organizzato dal Comune di Alassio con la novità quest’anno della location nel capoluogo ligure, presso la sede prestigiosa di Film Commission.

“Il programma delle masterclass sul cinema e i suoi protagonisti, iniziato ad Alassio ormai tre anni fa – ricorda il sindaco di Alassio Marco Melgrati – è stata una scommessa che si è rivelata vincente. Abbiamo sempre lavorato bene con Steve Della Casa e continueremo su questo filone portando altre tematiche e altri nomi, sia ad Alassio, nella versione estiva di Ligyes, sia a Genova per la versione autunnale. Il nostro augurio è che il Ponente Ligure torni ad essere meta di produzioni televisive e cinematografiche, insieme alla Liguria tutta, come lo fu già un tempo. Non solo per una questione di orgoglio ma soprattutto per vedere nuove prospettive economiche e nuovi sbocchi professionali per i nostri giovani che sempre più spesso se ne vanno per intraprendere questa carriera. Alassio, la Riviera del Ponente e del Levante, sono ricche di scorci e teatri naturali che meriterebbero sempre più spazio in questo affascinate settore”.

Dopo Gianni Fantoni un’altra attrice versatile e camaleontica animerà la serata di lunedì 11 dicembre. Una delle attrici e delle registe più talentuose della scena italiana contemporanea Pilar Fogliati, classe 1992, nata ad Alessandria e cresciuta nel Lazio, ha cominciato molto presto ad appassionarsi alla recitazione, frequentando il suo primo corso di teatro amatoriale a 16 anni e diplomandosi poi presso l’accademia nazionale d’arte drammatica. Al cinema nel 2016 ha recitato in ‘Forever Young’ lavorando accanto a Fabrizio Bentivoglio, Luisa Ranieri, Sabrina Ferilli, Lillo e Stefano Fresi. Negli ultimi anni la Fogliati è diventata molto popolare per alcune fiction in cui ha recitato, tra cui ‘Cuori’ nel ruolo della cardiologa Delia Brunello, da ottobre su Rai 1 con i nuovi episodi della seconda stagione , e ‘Odio il Natale’, anche qui in attesa della seconda stagione, a breve su Netflix. Nel febbraio 2023 Pilar Fogliati ha fatto il suo debutto anche come regista nel film ‘Romantiche’. È stata inoltre la prima madrina della quarantesima edizione del Torino Film Festival.

“Sarà un piacere presentare al pubblico una delle attrici che sono state una vera e propria rivelazione nel mondo dello spettacolo italiano – conferma Steve Della Casa– e un regista che ha saputo rinnovare il concetto stesso di rappresentazione teatrale. Due appuntamenti importanti che sapranno essere al tempo stesso interessanti e divertenti.”

Martedì 12 dicembre infatti toccherà a Davide Livermore chiudere le masterclass intrattenendo il pubblico sul tema del teatro pubblico e della funzione di promozione sociale della cultura.

Figura artistica e manageriale di fama internazionale, Livermore ha allestito spettacoli nei più importanti teatri del mondo. Ha lavorato come direttore di scena, scenografo, cantante, ballerino, attore, sceneggiatore e insegnante. Nato a Torino nel 1966, si è avvicinato al mondo della musica studiando canto al Conservatorio di Musica di Cuneo. Ex allievo di Carlo Majer, Livermore ha ricoperto tutti i ruoli all’interno del “mestiere teatrale”: attore, insegnante, sceneggiatore, coreografo, scenografo, costumista, direttore della fotografia e insegnante. Dal 2020 è direttore del Teatro Nazionale di Genova, ruolo ricoperto fino ad oggi, e resta l’unico regista ad aver inaugurato per tre volte di seguito la stagione del Teatro alla Scala di Milano.

“Siamo onorati di ricevere il Festival Ligyes nella nostra sede genovese – dice Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission- organizzando gli ultimi due eventi culturali di grande rilievo sul tema dell’audiovisivo. Unire il Ponente ligure con la città di Genova crea nuove sinergie su un territorio più ampio a riprova che l’audiovisivo è di fatto un’industria, l’industria creativa che il Festival Ligyes e la Fondazione Genova Liguria Film Commission stanno valorizzando in tutte le sue sfaccettature.”

Per registrarsi alle masterclass scrivere a ligyes@fashionteam.it o in dm sul profilo instagram @alassiofestivalcultura.