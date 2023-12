La scuola di Campochiesa intitolata a Nada Torri Ricci: il 12 dicembre la cerimonia

Albenga. La scuola di Campochiesa nel pomeriggio di martedì 12 dicembre, alle 16.15, sarà ufficialmente intitolata alla memoria della storica insegnante Nada Torri Ricci.

Nada Torri in Ricci è nata nel 1928 ad Albenga, maestra amata e stimata in tutto il territorio ingauno in quanto donna molto preparata, intelligente e attiva, oltre che in ambito pedagogico, anche come editrice, sceneggiatrice e attrice teatrale, apprezzata da tutti per la sua serietà e professionalità, che ha sempre collaborato con generosità ed entusiasmo alle iniziative culturali e sociali del territorio, stimata per essere una donna molto gioviale e spiritosa e che in particolare poté prestare la sua attività pedagogica per molti anni nella frazione di Campochiesa

Programma intitolazione: alle 16:15, ricevimento autorità e ospiti; 16:20, inizio cerimonia con intervento della Banda Giuseppe Verdi; alle 16:30, scopertura targa d’intitolazione alla Maestra Nada Torri in Ricci; alle 16:35, benedizione da parte di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Guglielmo Borghetti; alle 16:40, interventi previsti: professoressa Maria Battaglia, dirigente scolastico del Comprensivo 1, Riccardo Tomatis sindaco della Città di Albenga, Enrico Gullotti, Prefetto di Savona, Antonio Ricci, figlio della maestra Nada Torri; alle 17, accesso all’interno della struttura accolti dal coro dei bambini della scuola. Seguirà rinfresco, a cura degli studenti dell’Alberghiero “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio, e Open Day.

Alla cerimonia parteciperanno la famiglia Ricci, gli alunni, le associazioni del territorio e naturalmente l’Amministrazione Comunale. Nell’occasione saranno svelate le grandi novità in serbo per la scuola primaria con visita all’interno in occasione della prima giornata di Open Day.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo molto felici di poter intitolare la scuola di Campochiesa ad una delle sue insegnanti storiche. Nada Torri Ricci ha avuto il merito di crescere generazioni di bambini che oggi sono adulti e la ricordano ancora con amore, inoltre è stata una persona attiva nella comunità ingauna particolarmente sensibile all’arte e alla cultura. In questo momento storico, intitolare due scuole di Albenga a due grandi donne (nella mattina, infatti, la scuola di Leca sarà intitolata ad Artemisia Gentileschi), ovviamente ognuna con le sue peculiarità, credo sia un segnale molto importante”.

Il vicesindaco Alberto Passino aggiunge: “L’assessorato alla cultura insieme con le maestre del plesso hanno sottoposto al consiglio d’Istituto del Comprensivo Albenga 1, questa intitolazione. La maestra Nada ha segnato la storia della scuola di Campochiesa. Ha cresciuto centinaia di bambini di Campochiesa, dove ha insegnato molti anni, trasmettendo loro, oltre che insegnamenti scolastici, anche di vita e d’amore per la cultura e l’arte”.

“Crediamo che questa notizia sarà accolta positivamente non solo a Campochiesa ma in tutta Albenga. Nada Torri in Ricci, infatti era conosciuta e apprezzata per le sue iniziative culturali, sociali e artistiche in tutta la città”, conclude

Si ricorda che l’Open Day della scuola primaria di Campochiesa si terrà martedì 12 dicembre dalle 17 alle 19 e sabato 20 gennaio dalle 10 alle 12.