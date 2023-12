La pista ciclabile che collega Albenga alle frazioni di Leca e Bastia è realtà. Il sindaco: “Grande soddisfazione”

Albenga. È stata inaugurata questa mattina, sabato 23 dicembre, la pista ciclabile che collega il centro di Albenga alle frazioni di Leca e Bastia.

L’opera, del valore di 600 mila euro, è stata finanziata attraverso i fondi del PNRR, ai quali si sono aggiunti 170 mila euro stanziati dal Comune per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’argine attraverso la realizzazione di appositi gabbioni.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo molto soddisfatti di poter inaugurare oggi quest’opera che ha letteralmente cambiato l’aspetto della strada che porta al centro di Albenga”.

“L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati confermano che si tratta di un’opera che sarà sfruttata e utilizzata da tutti coloro che per spostarsi da e verso il centro, o anche solo per fare una passeggiata, decidono di non utilizzare mezzi a motore. I nostri concittadini potranno spostarsi in bicicletta, tranquillamente e in tutta sicurezza, con molteplici vantaggi per la viabilità cittadina, la situazione parcheggi e per l’ambiente”, ha proseguito il primo cittadino.

“Nell’ottica di un suo collegamento ad altre importanti ciclovie, italiane e non, la nostra pista ciclabile acquisirà inoltre un’importante e non trascurabile valenza turistica”, ha concluso Tomatis.

Infine, i ringraziamenti del sindaco: “Vorrei ringraziare i progettisti, l’ufficio tecnico del comune di Albenga, la ditta Garofalo e Arcafondi per l’intervento di forestazione che rientra nella campagna mosaico verde promossa Azzeroco2 e Legambiente”.