La parrocchia del Soccorso celebra gli 800 anni del primo presepe di San Francesco: concerto per la Natività

Pietra Ligure. La parrocchia del Soccorso, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, presenta uno speciale evento in vista del Santo Natale: sabato 16 dicembre, alle ore 21.00, la chiesa pietrese ospiterà il concerto “Tutto ti attende”, che vedrà protagonisti Walter Muto, Gianni Fusco e Maria Silvia Spigarelli.

L’esibizione vedrà una serie di canzone d’autore sul senso dell’attesa per celebrare la Natività, ripercorrendo brani dei più famosi interpreti italiani e stranieri: da Fiorella Mannoia a Francesco De Gregori, passando per gli U2, Demi Lovato e David Ramirez. Un appuntamento musicale inedito ma che sarà ricco di riflessione e spirito di comunità.

Ma non solo, infatti il periodo natalizio vede i francescani pietresi celebrare l’800° anniversario del “Natale di Greccio”, quando avvenne la rappresentazione del primo presepe da parte di San Francesco d’Assisi: la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, dall’8 dicembre 2023 (Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria) al 2 febbraio 2024 (Festa della Presentazione al tempio di Nostro Signore Gesù Cristo) andranno a visitare un presepe in una chiesa affidata ai frati francescani in tutto il mondo, compresa la parrocchia del Soccorso con la comunità dei fedeli pronta a riunirsi per questa ricorrenza storica e religiosa.

La Famiglia francescana aveva inoltrato la richiesta al Santo Padre lo scorso 17 aprile, “al fine di promuovere il rinnovamento spirituale dei fedeli ed incrementare la vita di grazia”, si legge nella petizione inviata alla Penitenzieria Apostolica. “Sostando in preghiera davanti ai presepi, i fedeli possano conseguire l’Indulgenza plenaria alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) e anche è necessario partecipare devotamente ai riti giubilari, o almeno sostare davanti al Presepio ivi preparato, trascorrendo un congruo periodo di tempo in pie meditazioni, concludendo con il Pater Noster, il Simbolo della fede e le invocazioni alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe e San Francesco d’Assisi”.

“Per noi un Natale senz’altro particolare per questo anniversario che unisce il nostro ordine francescano – afferma Fra Girolamo, parroco del Soccorso -. Una grazia dal Santo Padre è stata concessa per l’Indulgenza plenaria a tutti i fedeli, che siamo pronti ad accogliere nella nostra parrocchia”.

“Vi aspettiamo, inoltre, all’iniziativa musicale organizzata con il patrocinio del Comune: un concerto che si terrà sabato prossimo, alle ore 21.00: canzoni e sonorità che porteranno un momento di meditazione e condivisione per l’Avvento” conclude il frate pietrese.