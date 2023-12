La mareggiata distrugge le condotte delle acque bianche a Savona, la polemica: “E si spendono milioni per la passeggiata a raso”

Savona. Ancora polemiche sul progetto della passeggiata a raso in via Nizza.

In commissione bilancio l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha portato in commissione la delibera per l’approvazione di 60mila euro di debito fuori bilancio per il ripristino delle condotte delle acque bianche distrutte dalla violenta mareggiata che ha colpito savonese settimane fa. Dieci condotte sono state divelte insieme alla struttura di cemento armato messa a protezione (25mila euro dal capito della protezione civile, 35mila euro dal fondo di riserva).

Nel mirino dei consiglieri Fabio Orsi e Manuel Meles l’ultimo lotto del restyling di via Nizza. “Dovremmo mettere in conto interventi di ripristino – ha evidenziato Meles – e per questo non è logico ne razionale pensare di fare un’opera che già in partenza si sa potrà subire consistenti danni. Il mio invito è rivedere quel lotto”.

Dello stesso avviso anche Orsi: “Non possiamo trovarci una o due volte l’anno a medicarci le ferite. Chiedo all’assessore di verificare le precise garanzie sull’esecuzione sulla tenuta dell’opera“.

L’assessore Parodi ha rassicurato: “I tecnici hanno certificato la bontà dell’intervento e la relativa sicurezza e tenuta nel tempo. Ci fosse stata la passeggiata la avrebbe insabbiata, ma la distruzione e lo svirgolamento delle strutture è un’altra cosa. Quella passeggiata è stata ipotizzata per sviluppare il territorio di ponente della città dal punto di vista turistico e alberghiero. Secondo me è un’opera da fare”.