La Bper Rari Nantes Savona vince a Budapest e si assicura il primo posto nel girone

Budapest. Quinta vittoria in sei partite e primo posto nel girone conquistato. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto il gruppo B della seconda fase della Len Euro Cup totalizzando 15 punti; la seguono il Vasas con 13, l’Honved con 8 e l’Apollon Smyrnis con 0. Queste ultime due squadre sono eliminate dalla competizione.

I biancorossi si sono assicurati il primato, che ha un valore anche in ottica sorteggio degli ottavi di finale, vincendo a Budapest sull’Honved col punteggio di 6 a 5.

Angelini ha potuto contare su dodici giocatori a referto, senza Figlioli e Vavic. La partita, caratterizzata da scarse percentuali realizzative in superiorità numerica, ha visto un solo gol nel primo tempo, realizzato a uomini pari da Erdelyi dopo 6’43”. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con le reti di Simon in superiorità e Kevi su rigore. Ci ha pensato Rizzo, a 62″ da metà gara, a siglare il pareggio, con l’uomo in più.

Nei primi tre minuti del terzo tempo la Rari Nantes Savona ha concretizzato due superiorità, con Bruni e Guidi, ma l’Honved ha reagito, colpendo a sua volta due volte con l’uomo in più, con Ekler e Hessels. A 47″ dalla fine del tempo, con Ekler nel pozzetto, Campopiano ha segnato il gol del 5 a 4.

Nell’ultima frazione di gioco botta e risposta nel giro di 12″, con il gol di Durdic dopo 2’15” a cui ha replicato Ekler a 2’27”. Nel finale di gara la squadra ligure ha retto nonostante due inferiorità numeriche, portando a casa il successo. E con questa, tra campionato e coppe, sono dodici le partite consecutivamente vinte dai biancorossi.

Martedì alle ore 15 l’ultima partita della prima fase di campionato, alle ore 15 contro Salerno, poi la lunga pausa. Con l’attesa per il sorteggio del prossimo impegno di Euro Cup.

Il tabellino:

Endo Plus Service Honved – Bper Rari Nantes Savona 5-6

(Parziali: 0-1, 2-1, 2-3, 1-1)

Endo Plus Service Honved: Kardos, Kevi 1, Ekler Z. 1, Vadovics, Sugar, Fejos (cap.), Szepfalvi, Gregor, Baksa, Ekler B. 1, Simon 1, Hessels S. 1, Farkas. All. Szilard Derekas.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Bragantini, Rizzo (cap.) 1, Urbinati, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Andreja Stanojevic (Serbia) e Michiel Zwart (Olanda). Delegato Len: Angel Moliner (Spagna).

Note. Usciti per tre falli: nessuno.